Эксклюзив 12 июня 2023, 14:36 «Твердый сторонник диалога». Берлускони не позволял отделять и ущемлять Россию Политолог Станкевич: Берлускони всегда был против идей оттеснения России РИА «Новости»

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Одна из ключевых фигур в истории Италии экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в миланской больнице. Он четырежды возглавлял правительство страны и является рекордсменом по времени пребывания на посту премьер-министра. Политолог, независимый аналитик и бывший советник президента России по политическим вопросам Сергей Станкевич рассказал в беседе с «360», что Берлускони внес невероятный вклад в развитие своей страны.

«Он в первую очередь восстановил длительную и находившуюся в упадке традицию итальянского консерватизма, потому что Италия после второй мировой войны была левой страной. Сильны были и коммунистическая партия, и социалистическая, и вообще левые силы — они доминировали в итальянской политике», — отметил собеседник издания.

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По его словам, у левых, конечно, был свой вклад в развитие страны, но он оставался несколько однобоким. Берлускони создал свою партию «Вперед, Италия» и консолидировал консервативные традиционные силы Италии — великой исторической державы. Именно его партия все время представлена в парламенте, подчеркнул спикер. Несколько раз она входила в правительство, и сам Берлускони возглавлял правительство.

Этот вклад в реконструкцию политическую итальянской государственной системы несомненно будет заслугой Берлускони в истории.

Сторонник неделимой безопасности

В нулевые Берлускони «как один из архитекторов европейской системы безопасности» сблизился с Россией. Он неоднократно приезжал в страну, установил прямые отношения с президентом России Владимиром Путиным. Это оказывало стабилизирующее влияние на Европу.

«Он твердый сторонник диалога между Россией и Евросоюзом. Сторонник того, что безопасность в Европе неделима, невозможно утверждать безопасность натовской стороны, ущемляя другую, то есть Россию. Тем более он всегда был против идеи оттеснения России от Европы в Азию. В плане российско-итальянских отношений он, конечно, позитивная и конструктивная фигура», — заявил Станкевич.

Сложная и многогранная натура

По мнению политолога, Берлускони — одна из ключевых фигур в истории Италии.

«Сегодня мы не касаемся всех спорных сторон в его биографии, всех особенностей его политического и частного поведения. Не время и не место этим заниматься. Он достаточно экстравагантный человек, не говоря о его достаточно сложных отношениях с итальянской юстицией, которая предъявляла ему неоднократные претензии», — отметил независимый аналитик.

При всем этом Берлускони, несомненно, примечательная личность, высказался Станкевич. Собеседник издания поделился, что существует старая римская традиция выделять плеяды выдающихся людей.

«Есть книга древнеримского историка Светония „Жизнь двенадцати цезарей“. Вот если бы сейчас написать книгу об итальянских лидерах второй половины XX — начала XXI века, то в число 12 выдающихся, так сказать, „цезарей“ Берлускони, конечно, входит», — заключил Станкевич.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов рассказывал, что Берлускони внес очень много эпатажа в политическую жизнь Италии. Скандалы и всякого рода истории подогревали интерес к нему. Однако он всегда действовал исключительно в интересах свой страны и не следовал указаниям США.