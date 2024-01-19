Общество 19 января 2024, 16:26 🍳Турецкие яйца против россиян. Как продуктовая «интервенция» отразилась на рынке Эксперт Анфиногенов усомнился в эффективности импорта зарубежных яиц в Россию Global Look Press

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Ценовая, народная и медийная эпопея вокруг яиц продолжается, хотя российский рынок предоставил возможности для поступления на прилавки продукции из-за рубежа. Насколько отличаются яйца иностранных несушек от отечественных и как вливание товара извне скажется на рынке и потребителях — в материале «360».

Импортные яйца: экономические последствия

О вкусовых отличиях российских куриных яиц и иностранных «360» рассказал доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

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Он подтвердил, что разница объясняется подходом иностранных птицефабрик. Именно от нее, как и от других факторов, зависит цена каждой партии яиц.

Что касается цены продажи: естественно, втюхать российскому покупателю суперимпортные яйца можно в редких случаях, но если говорить о массовом спросе, то люди деньги считают, а яйца — чувствительный к ценам товар. Даже в дорогих магазинах не все будут готовы покупать коробку яиц за 300 или 500 рублей. Леонид Холод

Эксперт подчеркнул, что на решение импортировать продукцию зарубежных — птицефабрик Турции, Азербайджана и Ирана — повлияли два фактора: психологический и экономический. Заграничный продукт должен был стать для российских производителей стимулятором для честного ценообразования, а экономически ситуация, когда предложение начинает превосходить спрос, автоматически должна потянуть цены вниз.

«Импорт был открыт, до того он был хиленький, приграничный, ограниченный технически и по закону. Казалось бы, сейчас открыли рынок — и товар хлынет. Ничего подобного, импортеры тоже не идиоты», — заверил Холод.

Global Look Press

Прибавка на рынке, которая превышает предложение на некоторый показатель, говорит о том, что давление оказывают с расчетом на еще больший процент. Данные последних дней позволили покупателям немного выдохнуть: стоимость яиц начала возвращаться к адекватным показателям. Как утверждал корреспондент РИА «Новости», 16 января разброс цен в торговых сетях составлял от 54 до 107 рублей за десяток.

Леонид Холод добавил, что разговоры о какой-либо продуктовой интервенции на крупный и способный покупать российский рынок преждевременны.

Азербайджанских яиц ввезли значительно меньше, чем рассчитывали, крохотное количество при учете потребления. Турецких яиц тоже немного, они закономерно прощупывают рынок. И если спрос на их товар будет маленький, поставлять они ничего не будут. Вот вам и «интервенция». Леонид Холод

Выбираясь из ценовой ямы

Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов, оглядываясь на ситуацию со ставшими в какой-то момент золотыми яйцами, пришел к выводу, что это довольно обычная история: беда не пришла одна.

Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

«Во-первых, те слои населения, которые ели мало яиц, стали есть их больше. Востребовано много рабочих специальностей, сейчас те, кто „за ленточкой“ кует победу, домой присылают деньги. Естественно, это позволило людям чаще приобретать дешевый белок», — рассказал Анфиногенов.

Второй причиной роста цен стал уход из России производителей кормов, витаминов, стимуляторов яйценоскости и прочей сельскохозяйственной продукции, которую местные птицефабрики активно потребляли. А тут Новый год на носу! Вспомните-ка хотя бы несколько рецептов сытных праздничных салатов, где не использовались бы яйца.

Global Look Press

«Зима — вообще период падения яйценоскости. Отсутствие стимуляторов, витаминов, переход на отечественные аналоги — это тоже сказалось на птицефабриках. Плюс повышенный спрос. Все это случилось единовременно и наложилось на алчность производителей и торговых сетей. Перед Новым годом они захотели заработать быстро и много, и мы попали в этакую яму», — констатировал эксперт.

Однако Анфиногенов не согласился, что импорт зарубежных яиц будет панацеей для этого сегмента на российском рынке.

«Может, лучше вложить деньги в отечественных производителей, обеспечить им льготные условия, чтобы они нарастили объемы производства? Тем более что при сопоставимых ценах импортные яйца точно не будут дешевле», — подытожил собеседник «360».