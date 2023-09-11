Эксклюзив 11 сентября 2023, 14:15 Цифровые чертежи, роботы и сотрудники со всей России. Как работает судоверфь будущего «Звезда» Корреспондент «360» рассказала о работе судоверфи «Звезда» в Приморье Телеканал «360»

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Судостроительный комплекс «Звезда» — самая молодая верфь страны, но в ее портфеле уже более 60 заказов. Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть» в бухте города Большой Камень в Приморском крае. Корреспондент «360» Ирина Журавлева побывала на объекте, увидела, как работает судоверфь будущего, и узнала, какие суда здесь строят.

«Не просто танкер, а судно-труба»

Совсем недавно из сухого дока судостроительного комплекса вышел уникальный мощный арктический танкер-челнок «Валентин Пикуль». Судно высокого ледового класса АRC6 назвали в честь писателя, любившего море.

Оно может работать в суровых арктических условиях: пробивает себе колею в арктических льдах и по этой колее задним ходом выходит. Это судно больше создано для арктических районов, то есть это насосная станция посреди Арктического моря. Максим Плугин заместитель гендиректора по производству ССК «Звезда»

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«Валентин Пикуль» отличается уникальным расположением насосной станции. Танкер принимает груз через носовой раструб.

Судно построили специально для «Роснефтефлота». «Валентин Пикуль» пойдет по Северному морскому пути, преодолевая лед толщиной до двух метров. Танкер-челнок способен самостоятельно двигаться без ледокольного сопровождения в акваториях арктических морей. Он может осуществлять навигацию в разряженных однолетних арктических льдах при толщине до 1,1 метра в зимне-весенний период и до 1,7 метра — в летне-осенний.

Ширина судна — 34 метра, а длина — 257 метров, что на семь метров больше танкера типа «Афрамакс». Общая мощность силовых установок корабля составляет около 26,9 тысячи киловатт.

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«Валентин Пикуль» предназначен для перевозок нефти, добытой с месторождений российской Арктики. Проект относится к основной специализации ССК «Звезда» — строительство судов усиленного ледового класса для работы в Арктическом регионе.

Его еще называют не просто танкер-челнок, а даже судно-труба. Для того, чтобы как раз перевозить эти нефтепродукты на короткие дистанции как можно быстрее. Максим Плугин заместитель гендиректора по производству ССК «Звезда»

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Самая современная верфь страны

Самый современный ССК страны создали на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, а также завода «Звезда». «Роснефть» обеспечила пилотную загрузку верфи и возглавила консорциум инвесторов, который реализует этот проект.

Место для высокотехнологичного судостроительного кластера на Дальнем Востоке выбрали неслучайно. Локация объясняется близостью Приморья к быстрорастущим рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, а также задачей развивать территорию, имеющую огромные экономические и геополитические перспективы.

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На территории ССК «Звезда» заканчивается строительство первой очереди, ведется строительство второй очереди. На сегодняшний день уже спущено 12 судов, то есть верфь набирает обороты. Верфь растет, верфь строит самые современные крупные суда для российского флота. Сергей Целуйко генеральный директор ССК «Звезда»

Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Торжественный запуск производства состоялся 1 сентября 2016 года в присутствии главы государства. Тогда же поставили амбициозную цель — в кратчайшие сроки начать строительство судов, что можно было сделать только параллельно со строительством верфи. Все контракты на суда заключали с учетом графика строительства, ввода в эксплуатацию новых цехов и площадок, набора персонала «Звезды».

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ССК работает по принципу крупноблочного судостроения. Это означает, что суда здесь собирают как в гигантском конструкторе из насыщенных оборудованием блоков весом до 3,5 тысячи тонн. Это в шесть раз больше, чем у других российских заводов.

Оборудование на «Звезде» — с приставкой «самый». Именно здесь находятся крупнейший в стране открытый тяжелый достроечный стапель, самый большой в России и мире по совокупным параметрам сухой док, уникальные плавучие доки и крановое оборудование. Среди них — не имеющие аналогов в стране краны «Голиаф» грузоподъемностью 1,2 тысячи тонн каждый и плавучий кран грузоподъемностью 3,5 тысячи тонн.

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В этом году парк оборудования верфи пополнился самым большим в России плавучим доком длиной свыше 350 метров и грузоподъемностью 100 тысяч тонн. Все это позволяет «Звезде» строить суда и морскую технику без оглядки на тоннаж и размеры.

Для оптимизации и повышения эффективности производства в судостроительном комплексе повсеместно внедряют решения последнего поколения: автоматизацию, цифровые чертежи и роботов. Здесь применяют высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, бесконтактные измерения для проверочных работ, 3D-моделирование. На «Звезде» работает первая в стране автоматизированная линия изготовления трубных спулов — важных элементов трубопроводной системы, используемых для управления потоком жидкости или газа.

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Каждое судно — событие для страны

Каждое судно, сходящее со стапеля ССК, — событие не только для верфи, но и для всей страны. Пионерами судостроительного комплекса стали современные нефтеналивные танкеры «Афрамаксы». Четыре таких судна уже поступили к заказчикам и работают в море. Еще один танкер сейчас проходит финальные судовые испытания.

Всего на верфи более 60 заказов. На воду спустили первые арктические танкеры-газовозы, танкер типа MR, многофункциональные суда снабжения.

Производственная программа судоверфи ориентирована в первую очередь на нефтегазовые компании, которые добывают, перерабатывают, хранят и перевозят нефть и природный газ. Размеры судов определяются объемами транспортировки.

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Персонал со всей России

Вместе с ростом размеров верфи увеличивается и количество сотрудников. По словам гендиректора ССК, сегодня на объекте работают 5,5 тысячи человек.

Сотрудники у нас со всей России. У нас есть представители Чечни, Башкирии, Крыма, Санкт-Петербурга, Астрахани. То есть у нас такой большой дружный российский коллектив, который старается и справляется со всеми задачами, которые поставил президент Российской Федерации. Сергей Целуйко генеральный директор ССК «Звезда»

Персонал «Звезды» регулярно проходит переобучение и повышает квалификацию. Судостроительный комплекс запускает социальные программы поддержки, открывает профильные классы в школах, сотрудничает с вузами и ссузами.

Одновременно с созданием самой верфи идет строительство жилья для работников ССК. В шести районах Большого Камня одновременно возводят дома на более 4,5 тысячи квартир. В эксплуатацию ввели 18 жилых домов, их уже заселили корабелы.

Газовоз, преодолевающий ледовые пояса

Газовозы — одни из самых сложных в постройке судов. Для их создания нужны инновационные технологии и высококвалифицированный персонал, причем как инженеры, так и рабочие, например, занятые на сборке или сварке мембранной системы хранения груза.

Уникальность заключается в том, что это судно ледового класса, которое способно преодолевать ледовые пояса. На нем стоит уникальный винторулевой комплекс, который позволяет осуществлять размалывание льдов, и, соответственно, определенные участки мы можем проходить без сопровождения ледоколов. Главный двигатель может работать как на дизельном топливе, так и на газу. Константин Панкратов старший строитель кораблей ССК «Звезда»

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«Звезда» получила международную лицензию и стала единственной российской верфью, которая может строить СПГ-газовозы с мембранной системой хранения Mark 3. Высокий ледовый класс делает эти суда еще более сложными. Такие корабли могут работать в арктических условиях и самостоятельно преодолевать лед толщиной более двух метров.

Длина газовоза составляет 300 метров, а ширина — 48,8 метра. Мощность силовой установки судна — 45 мегаватт. Каждый газовоз вмещает более 172 тысяч кубометров сжиженного природного газа.

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На «Звезде» приступили к строительству уже седьмого такого судна в рамках проекта «Арктик СПГ-2». Заместитель гендиректора по производству ССК назвал эти корабли уникальными. По его словам, высокотехнологичная внутренняя обшивка газовозов позволяет сохранить груз при температуре -164 градуса и доставить его до потребителя в полном объеме.

Это сплочение инженерной мысли, производственного, руководящего состава. Они вместе ежедневно трудились, выполняя такой тяжелый заказ, тем более со столькими уникальными технологиями, которыми обладают на сегодняшний момент в мире не так-то много предприятий и государств. Максим Плугин заместитель гендиректора по производству ССК «Звезда»

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Высокотехнологичные суда снабжения

Эти суда кажутся небольшими на фоне огромных газовозов, но на самом деле они очень мощные. Такие корабли уникальны в своем роде и предназначены для неограниченного района плавания, в том числе в арктических льдах.

Суда снабжения выполняют множество сложных и высокотехнологичных операций с использованием разного оборудования. Они всегда готовы прийти на помощь через льды.

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