Эксклюзив 16 июня 2023, 20:22 Цифровизация спасает от очередей. Сенатор Забралова — о развитии телемедицины и здравоохранения в Подмосковье Сенатор Забралова: телемедицина в Подмосковье позволяет разгрузить первичное звено Пресс-служба губернатора Московской области

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Сегодня теме цифровизации придается огромное значение. В первую очередь важно понимать, что это нужно не только для развития технологий, но и ради удобства человека. Цифровизация должна помогать в жизни. Такое мнение на полях ПМЭФ-2023 в беседе с «360» выразила сенатор, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа власти Подмосковья Ольга Забралова.

Пресс-служба губернатора Московской области

Телемедицина — спасение от очередей

Она напомнила, что Подмосковье стало первым российским регионом, где появилась возможность оформить электронный рецепт на льготные лекарства через телемедицину — без очного посещения врача. Это очень удобно для людей. Также можно завершить первый этап диспансеризации через кабинет телемедицины. С начала года в регионе провели почти 600 тысяч телемедицинских консультаций, уточнила Забралова.

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«Это разгрузка первичного звена. Не нужно ждать в очереди. Телемедицина очень востребованна. <…> Жителям Подмосковья доступны шесть видов справок, которые можно получить в электронном виде», — рассказала сенатор.

Если говорить о технологиях в целом, в регионе провели серьезную работу по модернизации скорой помощи. Закупили новые автомобили и оборудование.

«За два года отремонтировали более 47 объектов, будет отремонтировано еще 12. Открыли три новые подстанции скорой помощи», — подчеркнула она.

ИИ на страже безопасности медицины

Сенатор заверила, что внедрение искусственного интеллекта в медицину необходимо. ИИ может стать хорошей профилактикой врачебных ошибок. Ведь для расшифровки результатов КТ-исследования или МРТ-снимков не помешает второе мнение.

«Нужно второе мнение, чтобы не допустить ошибки. <…> Пока делать это первичной историей преждевременно. Мы понимаем, что у нас есть дефицит кадров, и в отдаленных районах может не быть того доктора, который может изучить рентген. И в этом случае это [ИИ] становится и первым мнением. Но ИИ в сфере здравоохранения очень важен», — заверила сенатор.

В планах, по словам Забраловой, привлечь новые кадры в первичное звено. Московская область может гордиться тем, что люди идут работать в регион. Но есть проблема с качественными специалистами. Хочется видеть профессионалов в поликлиниках и стационарах. Она напомнила, что в регионе действуют хорошие меры поддержки специалистов: льготное жилье, социальная ипотека и разные доплаты.

Но это не единственный стимул, чтобы приехать работать. Важен и коллектив, и оборудование, на котором они могут работать. В московской области мы оснащаем и стационары, и поликлиники по самому последнему слову техники. Это тоже мотивация. Ольга Забралова Сенатор

Также она указала на важность внедрения современных стандартов работы в медицине. В этом году в Подмосковье 50 взрослых и 50 детских поликлиник начнут работать по новым стандартам. Также этот проект будут реализовывать и в стационарах, и в ФАПах, и в женских консультациях. Этот стандарт, опять же, важен для удобства.

«Медицина должна быть качественной и удобной. И по времени, которое мы экономим человеку. Начиная от навигации, заканчивая работой самого персонала. Мы думаем не только о пациенте. У нас есть те люди, которые оказывают медицинскую помощь. И для их удобства мы делаем новые современные стандарты», — уточнила она.

Пресс-служба губернатора Московской области

Активное долголетие как образ жизни

Проект «Активное долголетие» хорошо зарекомендовал себя. Как отметила Забралова, в регионе проживает почти два миллиона пенсионеров. Все они хотят вести активный образ жизни.

Мы должны позаботиться об этом. Когда мы начинали проект, выявляли активности, которые были бы интересны. Первое место занимали скандинавская ходьба, финансовая грамотность и посещение экскурсий. Проект вырос, в каждом городском округе есть клуб «Активного долголетия».

Уже почти 300 тысяч человек стали участниками проекта. Людям нравится, они благодарят губернатора Подмосковья Андрей Воробьева за то, что в регионе о них заботятся, заверила сенатор.