Внушение о крутой небинарности. Соцсети предложили запретить до 14 лет | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 20:06 Внушение о крутой небинарности. Соцсети предложили запретить до 14 лет Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Волынец предложила ввести запрет на соцсети freepik.com

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Запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. С такой инициативой в Совете Федерации выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. При этом детям от 14 до 18 лет социальные сети будут доступны лишь после разрешения родителей. Специально для «360» Волынец рассказала, зачем нужны такие строгие правила и почему вопрос цифровой гигиены стоит в стране столь остро.

Далее — ее прямая речь.

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«Переживания родителей небезосновательны»

Ко мне как к уполномоченному огромное количество обращений с просьбой повлиять. Сегодняшний наш круглый стол в Совете Федерации тоже был посвящен цифровой безопасности наших детей. Родители действительно переживают, и эти переживания небезосновательны. Много деструктивного контента, кибербуллинг, детей затаскивают в группы смерти до сих пор. Появилась новая напасть: группы, пропагандирующие смену пола. Ребенку внушают, что круто быть небинарной личностью, не такой как все. Гетеросексуальные личности воспринимаются уже как нечто ретроградное. Наиболее яркие подростки стремятся подражать своим кумирам — а это часто трансгендеры, и все это идет с так называемого цивилизованного Запада.

Есть альтернатива деструктивному контенту — развивающие занятия, методики, которые позволяют получать образование в сети, причем совершенно бесплатно.

«Посмотрите вечером, сколько ваш ребенок провел времени в смартфоне за день»

Мы не говорим, что нужно все отключить и запретить и всех арестовать — мы говорим, что родители больше всех заинтересованы в том, чтобы ребенок соблюдал цифровую гигиену. Для этого сами родители должны знать об угрозах. Элементарно: даже если ребенок просто смотрит котиков в соцсети, в случае если ребенок проводит в день больше одного часа в телефоне, портится зрение, двигательная активность страдает, ну и психика не выдерживает. У меня просто предложение: возьмите у своего ребенка смартфон сегодня вечером и посмотрите, какой будет продолжительность экранного времени. Я уверяю, что большинство ужаснется — это может быть и пять часов, и шесть.

Как показывает статистика, 64% детей проводит в телефоне два и более часа в день, и это еще мягко сказано, два часа — это еще здорово. Иногда доходит до 10-12 часов в сутки. Это по-настоящему страшно.

Страх потерять телефон сопоставим со стрессом от потери близкого

Кроме всех проблем, которые я перечислила, есть еще интернет-зависимость. Ей подвержены и дети, и взрослые. Если современный человек теряет телефон или думает, что потерял — это стресс, который стоит на третьем месте после стресса от потери близкого и страха потерять работу. Это подтверждает, что у всех нас очень большая зависимость. Даже в выходные в случае, когда нет необходимости быть на связи, мы все равно держим телефон рядом.

«Наше общение заменяют виртуальные друзья»

Нужно давать ребенку альтернативу. Дайте ребенку книгу — ему будет тягостно, он будет маяться. И вот надо напрячься — чем-то с детьми заняться. Поиграйте, в конце концов, в настольную игру, погуляйте, поиграйте в мяч, сводите ребенка в кафе или в кино. У нас проблема такая, что в современных семьях и традиций каких-то нет… Не каждые выходные люди собираются за одним столом. Отдаляемся мы друг от друга даже внутри семьи — наше общение заменяют виртуальные друзья, которых мы никогда не видели и не увидим