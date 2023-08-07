Общество 07 августа 2023, 19:25 «Другого выбора у них нет». Трудовые мигранты в России попали в капкан микрозаймов Юрист Абдуллаев: из-за долгов перед МФО у мигрантов возникнут правовые проблемы Freepik

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Трудовые мигранты за время пребывания в России набрали круглую сумму долгов в мелких кредитных организациях. Такие компании славятся суровыми процентами: условно дают 100 рублей, а просят вернуть десятки тысяч. Жители стран СНГ клюнули на легкие деньги, но попали в казусный капкан. Срок пребывания в России окончен, а из страны их не выпускают судебные приставы.

Долги в десятки миллиардов

Примерно 100 тысяч трудовых мигрантов в России вскоре могут получить статус нелегалов из-за долгов перед микрофинансовыми организациями, сообщили «Ведомости» со ссылкой на главу узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова.

По истечении срока пребывания трудоустроенные мигранты не смогут покинуть страну из-за судебных запретов, наложенных приставами.

«К декабрю этого года около 50 тысяч трудовых мигрантов могут оказаться в России в неурегулированном правовом статусе из-за долгов. Через год их количество может возрасти до 100 тысяч человек», — предупредил глава диаспоры.

В среднем мигранты должны МФО по 70-80 тысяч рублей. Общую сумму исков оценили в 21-24 миллиарда рублей.

РИА «Новости»

По подсчетам узбекской диаспоры, с марта по июль 2023-го МФО подали в российские суды около 300 тысяч исков о взыскании долгов по кредитам и договорам займов в отношении мигрантов.

Из них 220 тысяч исков принадлежат ООО «МКК „Страна экспресс“, около 80 тысяч исков поступило от других МФО, в том числе от ООО „МКК „Мол булак“ и „Азия кредит“. Все эти организации в основном специализируются на выдаче денег в долг жителям Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Микрофинансовые организации попортили немало крови и россиянам, но иностранцам приходится вдвойне сложнее.

РИА «Новости»

Выезд под запретом

Узбекская диаспора российской столицы получила примерно сотню жалоб на то, что трудовые мигранты не могут покинуть Россию из-за долгов. Узнают об этом чаще прямо в аэропортах. Эксперты отметили, что на каждом рейсе в страны СНГ от двух до пяти человек получают отказ в выезде и рекомендацию обратиться за разъяснениями к судебному приставу.

Приезжие с судебным запретом на выезд останутся в стране в подвешенном состоянии, сообщил «360» миграционный юрист Насим Абдуллаев. По его мнению, произошла казусная ситуация: с одной стороны, Федеральная служба судебных приставов не разрешает мигрантам покидать Россию, с другой — суды и представители МВД депортируют их и заставляют выехать.

РИА «Новости»

Абдуллаев рассказал, что сталкивался с проблемой, когда мигрант не мог уехать из-за неуплаты долга.

«Здесь же огромное количество людей, на которых висит большой долг. Думаю, у нас однозначно возникнет очень много правовых проблем из-за этого дела», — подчеркнул он.

Восстановить статус трудового мигранта во время судебных разбирательств из-за долга невозможно, уточнил Абдуллаев. Иностранцам нужно будет выехать из России, чтобы заново заехать и возобновить свой статус в зависимости от оснований и цели въезда.

Иностранные студенты могут находиться в стране, пока не закончится учеба. Приезжие, которые работают по патенту, также имеют право на пребывание, пока у них действует договор с работодателем, пояснил собеседник «360». Если срок документа подходит к концу, обе стороны могут решить, продолжать ли сотрудничество.

«Но есть еще одна группа — люди частного въезда. Такие мигранты могут пребывать в России 90 дней. И по истечении этого срока они обязаны выехать. Полагаю, проблема возникла именно с этой категорией людей», — подчеркнул миграционный юрист.

Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово, где оказывают услуги для трудовых мигрантов. / РИА «Новости»

Как поведут себя МФО?

Компании, занимающиеся микрозаймами, могут прибегать к коллекторским услугам. Подобные действия в кредитных организациях — нормальная практика, рассказал «360» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Коллекторы должны оставаться адекватными людьми и не перегибать палку, чтобы вернуть деньги. Эксперт подчеркнул, что работники коллекторской организации не вправе прибегать к насилию и терроризировать близких должника.

«Если человек не в состоянии выплатить долг МФО, есть два варианта: банкротство физического лица или урегулирование, когда сотрудники кредитной организации списывают долг с определенным дисконтом», — объяснил Зубец.

Однако институт банкротства невозможно применить к мигрантам, отметил миграционный юрист. Иностранные граждане в любом случае будут вынуждены выплатить долг — вне зависимости от того, какой процент набежал за весь период.

«По сути, если мигрант взял в долг 20 тысяч рублей и все с драконовскими процентами выросло до 80 тысяч рублей, в любом случае он вынужден будет выплатить их. Другого выбора у него нет», — заключил Абдуллаев.