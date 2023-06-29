Эксклюзив 29 июня 2023, 13:53 «Трогать не надо». Россиянам рассказали, как себя вести при встрече со змеей Серпентолог Чеплин: после укуса змеи необходимо принять антигистаминные препараты piqsels

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В Москве и Подмосковье участились случаи обнаружения змей. Несколько человек уже пострадали, включая детей. Эксперт-герпентолог, серпентолог Владимир Черлин рассказал «360», что делать при встрече с пресмыкающимися, а также как себя вести после укуса.

Чем опасны змеи

В Москве и Подмосковье обитает лишь один вид ядовитых змей — это обыкновенная гадюка, рассказал специалист.

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«Есть еще обыкновенный уж в Московской области, но уж не ядовит, а вот гадюка ядовита. В России много ядовитых змей в самых разных местах. Самая-самая, наверное, опасная и ядовитая змея среди всех — конечно, гюрза, которая обитает практически только в Дагестане», — объяснил он.

По его словам, при проникновении в организм яд активно действует на ткани, сосуды, систему свертывания крови и нервную систему. У змей яд предназначен не для защиты, а для добычи пищи, поэтому опасен он в первую очередь для некрупных животных, которых они могут съесть.

«Скажем, обыкновенная гадюка со своей небольшой массой, небольшим количеством яда, конечно, опасна для человека, без сомнения, часто люди говорят, что укус смертелен — конечно, нет», — отметил Черлин.

Носить с собой лекарства

Собеседник «360» подчеркнул, что укусы змей особенно опасны для детей и пожилых людей, у которых ослаблен иммунитет.

«Сразу начинаются отеки, кровоизлияния <…>, а потом и общее действие — на центральную нервную систему, на давление, на систему свертываемости, отеки могут быть в разных частях тела, кровоизлияния в разных органах», — рассказал специалист.

Он добавил, что относиться легкомысленно к возможным встречам со змеями нельзя.

«Тем более есть люди (таких людей много), у которых яд вызывает очень тяжелую аллергическую реакцию. К сожалению, мой близкий друг погиб от укуса обыкновенной гадюки, причем он умер не от отравления как такового, а от анафилактического шока», — отметил Черлин.

Если змея все же укусила, нужно как можно скорее обратиться к врачу. Во время транспортировки пострадавшего ему необходимо принять антигистаминные препараты.

«Когда идет в лес, и там есть змеи, лучше эти препараты иметь с собой на всякий случай всегда. Конечно, лучше уколы, другое дело, что обычно люди имеют с собой таблетки. В любом случае это, конечно, нужно обязательно иметь», — посоветовал серпентолог.

Где живут змеи

Встретиться с пресмыкающимися можно в любом месте, заявил собеседник «360». По его словам, обыкновенные гадюки чаще всего обитают на лесных опушках и болотах, а также возле открытых мест, где можно и погреться, и спрятаться, потому что они не переносят высокой температуры.

«Можно совершенно спокойно стоять рядом и понаблюдать за ней, ничего от этого не будет. Змея никогда сама за вами не будет гнаться и тем более нападать, если вы ее не трогаете, если она не чувствует какой-то опасности от вас. А опасность — это если будете ее пинать, пытаться ловить, тыкать палкой — тогда она будет защищаться. В полутора метрах можно совершенно спокойно стоять, понаблюдать за ней — ничего не будет. Скорее всего, она еще убежит. Трогать не надо — это точно. Сама она не будет нападать», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что получить укус можно во время сбора ягод или грибов в лесу. Черлин посоветовал надевать сапоги или ботинки, а перед тем как трогать траву руками, провести по ней прутиком. Тогда змея уйдет сама, если она там была.

Днем 29 июня стало известно, что в Домодедове змея укусила четырехлетнего мальчика. Ранее с такой же травмой к врачам обратились родители 12-летней девочки из Талдомского городского округа.