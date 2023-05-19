Общество 19 мая 2023, 18:37 Третий турнир Radio Monte Carlo Golf Cup пройдет в Подмосковье рамках спортивной программы ПМЭФ-2023 Турнир Radio Monte Carlo Golf Cup в рамках ПМЭФ-2023 пройдет в Подмосковье 3 июня Pxhere

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В Московской области пройдет третий по счету турнир Radio Monte Carlo Golf Cup. Встреча по традиции объединит спорт, музыку и деловую программу.

Турнир по гольфу состоится 3 июня в подмосковном клубе Agalarov Golf & Country Club в рамках спорпрограммы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В мероприятии примут участие политики, предприниматели, спортсмены и звезды шоубизнеса. А профессиональные гольфисты проведут для гостей Radio Monte Carlo Golf Cup традиционный мастер-класс.

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В рамках турнира пройдет сессия «Русская Медиагруппа: Creative & Business. Создаем дизайн качества жизни будущего. Девелопмент, автомобили и косметическая индустрия». Участниками дискуссии станут первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, председатель правления, глава Фонда Росконгресс Александр Стуглев, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий и другие спикеры. Модератор сессии — управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

В ходе встречи эксперты обсудят изменение подходов к продвижению товаров и услуг, как и почему известные компании проводят ребрендинги, вывод на рынок новых товаров и другие важные вопросы.

Также в рамках грядущего ПМЭФ-2023 состоится еще один турнир по гольфу — «Лига Ставок. Кубок Росконгресса». Он пройдет 17 июня в гольф-клубе «Петергоф». Всего в рамках форума запланированы турниры по 16 видам спорта.

Полная программа мероприятий доступна на официальном сайте Форума.