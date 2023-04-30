Общество 30 апреля 2023, 20:19 На Западе испугались нового тренда «трансинвалидности». Почему люди хотят уродовать себя Представитель МИД Захарова назвала показательной историю ослепившей себя американки РИА «Новости»

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На Западе озаботились темой «трансинвалидности». Суть этого тревожного тренда в том, что идентифицирующие себя инвалидами люди начинают наносить себе увечья. Так, например, одна женщина решила, что ослепла и лишила себя зрения. А кто-то вздумал передвигаться в инвалидной коляске без каких-либо причин. Проблема в целом не новая. Такие случаи уже бывали в медицинской практике. Но поскольку есть западная повестка со множеством гендеров, термин для подобной одержимости решили поменять, чтобы учесть интересы сообщества трансгендеров.

Есть только один вопрос — зачем?

«Трансинвалидность» стала новым термином для расстройства, связанного с идентифицированием целостного тела (Body Integrity Identity Disorder или BIILD), при котором человек фактически «идентифицирует» себя как личность с ограниченными возможностями.

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NYT отметила, что переименование связано с тем, чтобы «соответствовать транс-сообществу». Защитники идеи «трансинвалидности» сравнивают проблемы людей с таким диагнозом со сложностями трансгендеров. Обе эти группы стремятся к хирургической модификации своего тела, потому что убеждены, что так смогут согласовать «внешнее воплощение с внутренней идентичностью».

Один из собеседников газеты из колледжа в Северной Каролине заявил, что такие вещи оскорбительны для людей, которые на самом деле страдают от инвалидности. А тому, кто хочет получить увечья, чтобы быть счастливым и «собой», молодой человек посоветовал обратиться за психологической помощью.

Терапевт из Аризоны Джейн Ориент назвала «трансинвалидность» бредовым расстройством. Она также напомнила о клятве Гиппократа, которая заклинает врачей не причинять вреда здоровью пациентов. Даже если те считают, что им требуется что-то ампутировать.

РИА «Новости»

«Нанесение увечий телу — это объективный вред, даже если субъективно пациент чувствует себя лучше. Инвалидность пожизненна и ложится бременем на других», — добавила она.

Еще один специалист, опрошенный газетой, упомянул синдром Мюнхгаузена, при котором человек намеренно действует так, будто у него физическое или психическое заболевание, хотя на самом деле здоров.

«Мы имеем дело с „Мюнхгаузеном“ когда пациенты могут быть вполне убедительны, говоря о болезни, которой на самом деле у них нет. И мы должны быть начеку», — подчеркнул он.

Врач указал, что даже в пластической хирургии специалисты всегда стараются понять причину решения пациента менять свою внешность, и стараются дать объективную оценку в необходимости для того или иного вмешательства в этой области.

«Я бы никогда никого не допустил к операции по удалению конечности, которая в удалении не нуждается», — подчеркнул медик, говоря о тренде «трансинвалидности».

В условиях либеральной диктатуры

Один из известных примеров так называемой «трансинвалидности» — история старшего кредитного аналитика из Осло. Зовут клерка Йорунд Виктория Алме. Это абсолютно здоровый мужчина, ему 53 года. Вот только он считает себя женщиной, парализованной по пояс.

Ужасает случай в Северной Каролине, где молодая женщина решила ослепить себя, потому что идентифицировала себя как незрячую.

Джевел Шупинг мечтала потерять зрение с детства. Сначала она просто носила темные очки и пользовалась белой тростью, изучила шрифт Брайля. О своем желании Шупинг рассказала психологу, и тот, по ее словам, одобрил идею самостоятельного ослепления. В итоге один глаз ей удалили, второй перестал видеть. Девушка действительно стала инвалидом.

Случай Шупинг прокомментировала официальный спикер МИД России Мария Захарова. По мнению дипломата, эта американка взяла на себя труд показать либеральному обществу его абсурдность и саморазрушительность.

«Страшная история, но такая показательная. Любой врач должен был отправить ее к психиатру. Но только не в условиях либеральной диктатуры», — подчеркнула она.

Люди с проблемами психики

У таких людей, безусловно, есть проблемы с психикой. Здоровый в психическом плане человек не будет себя калечить, становиться незрячим, отметил в беседе с «360» психиатр-нарколог Алексей Казанцев,

«[Сознательно хотеть] не видеть яркость красок, красоту окружающего мира, красоту людей, произведения искусства — чтобы доводить себя до этого [должны быть] определенные бредовые идеи. [Важно, что] любые бредовые и навязчивые идеи лечатся», — пояснил специалист.

По его словам, в таком случае пациентам нужна терапия, занятия с клиническими психологами, которые обладают познаниями в психиатрии. Возможна коррекция лекарственными препаратами, которые назначает квалифицированный врач-психиатр.

Доктор медицинских наук, профессор Жанна Гарданова, комментируя подобные случаи, напомнила о понятии истерического невроза или истерии. При таком сценарии у человека может возникать истерическая слепота. Это состояние возникает после какого-то стресса.

РИА «Новости»

«То есть человек думает, что не видит или не слышит, не разговаривает. Все это возникает в рамках истерии», — объяснила Гарданова.

Желание быть больным возникает в рамках ипохондрии. Она бывает невротического уровня и эндогенного уровня, уточнила врач. По ее словам, такие случаи известны давно. Так, например, люди в подобном состоянии могут требовать, чтобы их оперировали, потому что им кажется, что у них что-то в животе. Они имитируют боль и просят, чтобы хирурги сделали какую-нибудь лапароскопическую или диагностическую операцию, а на самом деле здоровы.

В случае с американкой, которая самостоятельно ослепила себя, Гарданова не исключила вероятность того, что женщина страдает от шизофрении. Вариант, что врачи могут пойти на поводу у психически нездорового человека и провести ему ненужную операцию, профессор исключила.

Казанцев также назвал невозможным, чтобы, по крайней мере, в России, люди с подобными идеями могли обратиться к врачу и что-то ампутировать просто по причине, что им кажется, будто они на самом деле должны быть инвалидами.

«А за границей, конечно, все возможно, с учетом тенденций и трендов, которые там происходят», — заключил эксперт.