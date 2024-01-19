Эксклюзив 19 января 2024, 17:27 Руководительница актерке рознь. Филолог ответил на требование запретить феминитивы Филолог Славкин ответил Милонову: нельзя считать феминитивы экстремизмом Global Look Press

Читать 360tv в

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что феминитивы — обозначения профессий и другой деятельности, маркированные женским родом — необходимо запретить на государственном уровне как экстремизм в сфере грамотности. «360» спросил у доцента кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, филолога Владимира Славкина, откуда пошли «авторки» и стоит ли за них наказывать.

Грани разумного

Вопрос феминитивов в русском языке вновь встал ребром после того, как достоянием общественности стали решения Верховного суда о деятельности ЛГБТ-движения*. В частности, именно феминитивы судья Олег Нефедов посчитал одним из объединяющих факторов для этого сообщества наряду с другими факторами образа жизни.

Реклама

В качестве примеров таких вредных слов судья привел не только надоевшие всем «психологиня» и «авторка», но и довольно распространенное слово «руководительница», зафиксированное в Русском орфографическом словаре.

Депутат Виталий Милонов отреагировал на новость, призвав прекратить издевательства над русским языком, имея в виду феминитивы.

«Феминитивы, гомосексуалитивы и прочие сатанизмы должны быть признаны экстремизмом, как минимум, в сфере грамотности», — заявил он Telegram-каналу «Осторожно Media».

Доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, филолог Владимир Славкин прояснил для «360» историю феминитивов и пришел к выводу: не все так просто.

Японские машинистки за работой / Global Look Press

«Феминитивы существуют в русском языке примерно с XVI века, когда речь шла о разграничении обязанностей дел, которые могли выполнять и мужчины, и женщины. Допустим, „работник-работница“, „швея“. У феминитивов были разграничения по смыслу: „машинист“ и „машинистка“ — разные профессии. Было время в советский период, когда феминитивы вторгались очень активно. Идеологически было важно подчеркнуть, что женщина занимает такое же место в общественной жизни, как и мужчина. Появлялись такие слова, как „коммунистка“, „делегатка“, „пионерка“, „комсомолка“», — рассказал кандидат филологических наук.

То, что феминитивы — неотъемлемая часть русского языка, очевидно, подчеркнул Славкин. В последние годы на них сформировалась определенная мода, поскольку некоторые люди ощутили необходимость обозначить все состояния профессий отдельным словом. Однако для языка это избыточно, отметил собеседник «360».

«Когда мы говорим слово „ученый“, то подразумеваем лиц не только мужского пола, но и женщин. Можно сказать „она — крупный ученый“, а не „она — крупная ученая“. Такие слова мужского рода, как „судья“, „профессор“, „академик“, „президент“, вполне употребляются по отношению к женщинам, никто об этом не задумывался. Это нечто наносное, пришедшее с Запада, когда нужно подчеркнуть специфику гендера, сформировалась гендерно-ориентированная лингвистика», — добавил филолог.

Global Look Press

Он также привел примеры из английского языка: было слово «congressman», его использовали по отношению к женщинам, заседающим в конгрессе США. Впоследствии нарочитая мода привела к появлению таких слов, как «congresswoman». В России некоторые специалисты решили пойти дальше и напридумывать слов вроде «актерка», «режиссерка», даже «министерка». По мнению Славкина, это абсурдные слова, которые не диктуются необходимостью.

«Что касается инициативы приравнивания феминитивов к пропаганде ЛГБТ-сообщества, в этом случае случае мы рискнем столкнуться со сложной ситуацией. Феминитивы в русском языке существуют и достаточно давно. Считать, что слова „пионерка“, „коммунистка“, „делегатка“ — пропаганда ЛГБТ-сообщества, тоже абсурд», — подытожил он.