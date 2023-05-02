Общество 02 мая 2023, 23:40 Трагедии нет. Россиян оставят без ряда функций в иномарках, но они это переживут Автоэксперт Хайцеэр: россияне переживут отключение дополнительных функций в иномарках Roland Denes / Unsplash

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Некоторые западные производители автомобилей решили ограничить ряд функций удаленного доступа для российских пользователей, выяснили «Известия». Автовладельцы не смогут заводить мотор через мобильное приложение, контролировать уровень топлива в бензобаке через смартфон и дистанционно открывать и закрывать двери. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал «360», что в случае отключения всех этих возможностей ничего страшного не произойдет.

Далее — прямая речь.

Сервисы сохранят на проданных автомобилях

Никаких рисков, потому что все это сервисная функция, скажем так, для более комфортного существования владельца. Это такие современные, продвинутые гаджеты, которые отчасти облегчают жизнь.

Например, включить кондиционер до своего прихода или наоборот — включить печку. Поэтому если это исчезнет — трагедии нет. На самом деле, это не исчезает, это может быть просто ограничено, и только лишь пока первый звоночек — это Mercedes, который полностью отключил свою систему. Остальные бренды поддерживают старые системы, поддерживают действие этого приложения на проданные автомобили и, соответственно, не подключают на новые.

Никакой трагедии не произойдет. В принципе, в основном это есть у автомобилей премиум-брендов, поэтому это не такая распространенная история. Просто для тех, кто привык, это будет несколько дискомфортно.

Автолюбители подстроятся под новые условия

Что касается некоего сервисного программирования (улучшить работу автомобиля, обновить компьютер), то здесь придется пользоваться какими-то программами, скорее всего, лоченными (заблокированными — прим. ред.), с каким-то опозданием, которые будут добывать и закачивать в оффлайне, а не онлайне, как это было ранее. Нет брендов — нет, к сожалению, и услуг.

Все это пройдет в общем и целом легко. Во-первых, это (сервис удаленного доступа — прим. ред.) сервисная, дополнительная функция. Если вы откроете договор купли-продажи, вы вряд ли найдете в списке гарантированно предоставленных услуг эту подписку. Скорее всего, это будет такая, еще раз повторюсь, дополнительная сервисная функция.

Второе — наверное, вряд ли кто-то будет предъявлять претензии. И третье — как правило, еще раз, кроме Mercedes после его продажи никто так кардинально не заметен. Да, возможно, нельзя скачать это приложение на новое устройство, на новые гаджеты, как это раньше бывало. Как приложение санкционных банков. Вот примерно так же, наверное, и здесь. Трагедии никакой не произойдет.