Общество 20 января 2023, 15:42 Toyota вернулась с запчастями и параллельным импортом. Другие бренды пока не спешат Автоэксперт Попов заявил, что мировые автокорпорации не хотят терять российский рынок freepik

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Toyota первой среди зарубежных автокомпаний начала прямые поставки в Россию запчастей для своих автомобилей. Российской «дочке» японцы разрешили параллельный импорт комплектующих. Новость вызвала откровенную радость автовладельцев — ведь еще недавно из-за дефицита деталей иномарки угоняли ради того, чтобы разобрать.

Серый импорт

Японская корпорация Toyota первой среди зарубежных автокомпаний возобновила прямые поставки запчастей в страну. Также ее дочернее предприятие «Тойота Мотор» позволило дилерам параллельный импорт запчастей, в частности электроники.

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Это стало возможно благодаря судебным разбирательствам, начатым еще летом прошлого года. Организация «Общественная потребительская инициатива» и Роспотребнадзор доказали, что прекращение поставок запчастей является нарушением прав потребителей.

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Компания Toyota в марте 2022 года прекратила выпуск машин на территории России. Автомобили японской компании перестали ввозить в страну, появились проблемы с комплектующими. В сентябре был законсервирован автозавод в Санкт-Петербурге.

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Угоны ради запчастей

Специалисты заявляют, что к началу лета 2022 года в России зарегистрировали 45,5 миллиона автомобилей. Из них более четырех миллионов — легковые машины Toyota, около половины из них — праворульные, сообщили «Известия».

Прекращение поставок комплектующих для «японок» привели к тому, что уже с весны дилеры не успевали делать ремонт по гарантии за 45 дней, положенных по закону. При этом резко увеличилось количество угонов — иномарки просто разбирали на запчасти.

Чиновники Минпромторга в конце концов разрешили параллельный импорт. Благодаря этому уже к октябрю удалось покрыть спрос на автозапчасти на 50–80%. При этом детали под заказ россияне ждут до трех месяцев. Цены на комплектующие выросли в среднем на 15%.

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Toyota хочет вернуться

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с «360» отметил, что эта новость больше социально-политическая, чем экономическая. Она означает, что Toyota более ответственно относится к содержанию бренда и к возможным имиджевым потерям.

«Toyota же могла проигнорировать наш закон о защите прав потребителей и не вступать в судебные тяжбы, просто уклониться. А они все-таки участвуют в этом: видят, что нарушают российское законодательство, и пытаются это компенсировать», — подчеркнул Попов.

По его словам, такое поведение показывает, что японская компания пытается сохранить призрачную перспективу вернуться на российский рынок. Причем вернуться не только поставками автомобилей и деталей, но и производством.

Бренды выжидают

Попов не исключил, что и другие автокомпании могут вернуться в Россию. Пока они с оглядкой друг на друга выжидали подходящего момента. Действия Toyota их наверняка подтолкнут, и скоро между ними начнется соревнование. Ведь кто первый, тот и побеждает.

Скорее всего, так будет и с другими зарубежными автопроизводителями. Они все греют себя надеждой, что, когда все закончится, ситуация изменится с точки зрения возможности работы на нашем рынке. Думаю, что другие бренды посмотрят сейчас и скажут, что пора возвращаться. Дмитрий Попов независимый автоэксперт

Разумеется, сразу вернуться решатся не все, отметил Попов. Среди первых, скорее всего, будут корейские автопроизводители, которые не захотят терять такой обширный и выгодный рынок, как Россия.

Toyota может сменить название

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, что некоторые зарубежные производители открывают компании с новым юрлицом, которым управляет русский менеджмент. При этом сам бренд в названии стараются не упоминать.

Возможно, так же поступит и Toyota, предположил эксперт. Компания, по его словам, может открыть новую компанию. Запчасти будут поставляться посредством параллельного импорта, но с использованием ранее выданной разрешительной документации.

На самом деле, это хорошая новость. И неважно, кто здесь присутствует сам — Toyota вместе с настоящими японцами или просто эффективные управленцы с российскими паспортами. Главное, что дилеры будут отведены от судебных ударов, а поставка запчастей будет продолжаться. Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов

Хайцеэр отметил, что разрешить параллельный импорт Toyota могла просто потому, что не могла его запретить. Однако в любом случае очень важно, чтобы был приток пусть дорогих, но все-таки привычных для россиян автомобилей, более надежных и понятных, нежели то, что сегодня предлагает Китай.

«Хотя сегодня, конечно, те деньги, которые стоят автомобили, приходящие по параллельному импорту, многим недоступны. Да, собственно говоря, и на китайские машины цена весьма и весьма велика», — сказал эксперт.

Хайцеэр добавил, что несмотря на положительные новости, шансов на то, что в ближайшей перспективе Toyota и другие ведущие мировые автокомпании полноценно вернутся в Россию, нет.