Общество 12 сентября 2023, 00:06 Торговля пустотой? Мошенники нашли очередной способ облапошить покупателей и маркетплейсы Юрист Колесникова: фейковые магазины на маркетплейсах не имеют рейтингов РИА «Новости»

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Мошенники нашли новый способ заработка через площадки маркетплейсов. Они открывают фиктивные магазины, через которые оформляют на себя же несуществующие товары, а после делают возврат для получения компенсации. Пострадать могут не только бизнесмены, но и обычные покупатели, которые заказывают товар, а получают вместо него пустые коробки. Такой «заработок» из двух источников серьезно обогатил мошенников, однако соблюдение простых правил поможет не попасть на их уловки.

Как работает поддельный магазин

О новом способе мошенничества в маркетплейсах сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники в отрасли. Собеседники журналистов заявили, что некоторых недобросовестных продавцов фейковых магазинов поймали буквально за руку. На них уже завели несколько уголовных дел.

Фиктивные магазины начали появляться на торговых интернет-площадках в начале этого года, когда мошенники стали выставлять на продажу несуществующие товары. Схема, при которой владелец магазина заказывает сам у себя, а потом оформляет возврат удобна тем, что кроме компенсации покупателю, маркетплейс выплачивает деньги продавцу, вычитая собственные расходы на логистику и комиссию за продажу. В результате один и тот же человек получает назад деньги, за которые он «продал» товар и дополнительный доход за счет площадки.

РИА «Новости»

При этом если в этот фейковый магазин попадется на глаза реальному покупателю, то мошенник вполне может отправить ему коробку с мусором или тару с опилками. Полученные деньги можно не возвращать, а магазин быстро закрыть, чтобы открыть новый и продолжить «зарабатывать».

Правила покупок

Для защиты от мошенников на маркетплейсах простым россиянам достаточно выучить несколько правил и совершать покупки только с их соблюдением. Об этом в беседе с «360» заявила юрист Мария Колесникова.

На первое место она поставила проверку рейтинга продавца и отзывы его прошлых клиентов. Также в случае подозрительных действий необходимо немедленно обращаться в поддержку любыми способами, чтобы предупредить площадку и оградить других покупателей. Также всегда важно обращать внимание на условия возврата и гарантии, которые предлагает продавец.

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Колесникова добавила, что страдают от мошенников не только простые покупатели, но и площадки, которые стараются бороться с такими недобросовестными продавцами.

«Компенсации от маркетплейса могут достигать нескольких тысяч долларов, так что в последнее время это действительно стало популярной схемой мошенничества. Не спасает и то, что маркетплейсы активно пытаются бороться с такими мошенниками и пытаются предотвратить подобные ситуации», — добавила юрист.

Эксперт подчеркнула, что «красными флагами», сигнализирующими о том, что вместо нормального продавца покупатель общается с мошенником могут стать следующие факторы: отсутствие рейтинга и отзывов, необычно низкая цена на товар, отсутствие подробной информации и конкретных сроков доставки. Также стоит задуматься, стоит ли рисковать своими деньгами, если продавец в личных сообщениях отвечает неохотно или слишком размыто.