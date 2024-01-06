Общество 06 января 2024, 01:51 🍿Топ-10 кинопремьер января. Какие фильмы и сериалы посмотреть Топ-10 фильмов и сериалов, которые выйдут в январе 2024 года Unsplash

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Минусовая температура этой зимой бьет исторические рекорды. В такую погоду хочется лишь укрыться пледом, заварить горячий чай и лежать в постели. Чтобы было не скучно переживать холода, «360» собрал топ интересных зарубежных январских премьер. В подборке есть не только фильмы, но и сериалы.

Зарубежные кинопремьеры января 2024 года

«Стальная хватка» — 11 января

США, 60-е. В центре сюжета реальная история династии профессиональных рестлеров, которые добились большого успеха в этом виде спорта. Глава семейства и звезда рестлинга Фриц фон Эрих решил во что бы то ни стало воспитать из своих пятерых сыновей чемпионов. Не выдержав груза ответственности, трое братьев покончили с собой, еще один умер от передозировки лекарствами, которыми заглушал боль от многочисленных травм на ринге.

Большую часть истории посвятили единственному выжившему из братьев Кевину фон Эриху, которого сыграл Зак Эфрон. Для этого фильма актер специально набрал мышечную массу и, как оказалось, не зря. Многие кинокритики отметили, что в «Стальной хватке» Эфрон сыграл чуть ли не лучшую роль в своей карьере.

«Остров изгоев» — 11 января

Для Бена и Лоры кругосветное путешествие на яхте — единственный шанс спасти отношения. Около побережья Антарктики на них обрушивается шторм, который оставляет пару без одежды, еды и других средств для выживания. Приближается зима. Оставшись один на один с холодом и бушующей стихией, им предстоит проверить на прочность не только свои чувства, но и желание остаться в живых.

Фильм сняли по мотивам бестселлера «И вдруг никого не стало» автора Изабель Отисье. Она является первой женщиной, которая совершила плавание вокруг света в одиночестве.

«Большая гонка. Лянча против Ауди» — 18 января

После коммерческого успела фильма «Ford против Ferrari» о противостоянии двух автогигантов (картина собрала в прокате более 225 миллионов долларов), режиссеры решили развивать в кино похожие истории.

В январе можно будет посмотреть фильм об ожесточенном соперничестве между немецким производителем автомобилей Audi и итальянским Lancia. Двум лучшим пилотам предстоит сесть за руль легендарных автомобилей и проехать через 12 стран, преодолевая снег, дождь и горные серпантины. Никто не собирается уступать, ведь победа в гонке — единственный шанс доказать, кто лучший. В основу сюжета легли реальные события, происходившие в 80-х.

«Из глубины» — 18 января

Самолет терпит крушение в Тихом океане. Все, кто был на борту, выживают, но оказываются в западне: лайнер висит на краю пропасти, а за иллюминатором кроме толщи воды, плавают морские хищники.

Выбраться самостоятельно и не умереть в пасти акулы невозможно. Остается только ждать подмогу, однако запасы воздуха и еды заканчиваются, а между пассажирами начинается борьба за выживание.

«Присцилла: Элвис и я» — 25 января

Однажды на вечеринке юная Присцилла Болье знакомится с суперзвездой рок-н-ролла Элвисом Пресли. Он становится для девушки не только любовью всей жизни, но и «золотой клеткой». Фильм сняли по мотивам реальной истории двух влюбленных.

Элвиса Пресли сыграл один из секс-символов Голливуда — Джейкоб Элорди, который запомнился ролью Нейта в сериале «Эйфория». Режиссер картины София Коппола предлагала певцу Джастину Биберу сыграть кумира миллионов, но тот отказался.

Какие зарубежные сериалы выйдут в январе 2024 года

«Братья Сунь» — 4 января

После убийства легендарного гангстера в семью Сунь возвращается старший брат — тайваньский киллер, чтобы защитить родных от надвигающейся угрозы. Вот только мать не сильно рада приезду сына — она много лет старалась построить новую и спокойную жизнь, а младший брат и вовсе не знал о своей гангстерской родословной. Но все изменилось. Жизни каждого висят на волоске. Им предстоит забыть о старых обидах и разобраться с армией опасных врагов.

Скриншот из сериала «Братья Сунь»

«Детектив Форст» — 11 января

Виктор Форст — циничный детектив, который использует самые неординарные методы расследования. Из-за нежелания действовать в рамках системы он теряет работу, но не бросает искать серийного убийцу. В процессе он знакомится с журналистом, которая, как и он привыкла работать нестандартным образом.

«Фамильное кладбище» — 19 января

После смерти своего дяди Юн Со-ха получает в наследство место на фамильном кладбище. На похоронах неожиданно появляется ее сводный брат. Вскоре в городке начинают происходить загадочные смерти. Детектив, расследующий дело, уверен, что происходящее как-то относится к фамильному захоронению Со-ха, но из-за недостатка улик не может никак это доказать.

Сценарий «Фамильное кладбище» написал Ен Сан-хо — режиссер зомби-хоррора «Поезд в Пусан».

«Грисельда» — 25 января

Один из самых ожидаемых сериалов Netflix 2024 года о колумбийской наркобаронессе Грисельды Бланко, которую сыграла София Вергаро. В ленте расскажут о ее биографии, в том числе как Бланко удалось создать один из самых прибыльных наркокартелей в истории, удерживая баланс между криминальным миром и воспитанием троих своих сыновей.

«Экспаты» — 26 января

Три женщины переезжают в Гонконг. Молодая американка корейского происхождения Мерси бежит от прошлого и хочет начать жизнь с чистого листа. Мать троих детей Маргарет переживает за свой новый проект небоскреба и пытается сохранить привычную жизнь. А Хилари из Англии пытается спасти свой брак, зачав ребенка, но узнает, что бесплодна. Их судьбы неожиданным образом переплетаются, когда младший сын Маргарет исчезает.

Одну из главных героинь сыграла знаменитая австралийская актриса и обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль Николь Кидман.