Эксклюзив 21 мая 2023, 12:26 «Только с согласия». Россиянам рассказали, как хранить вещи в общих коридорах домов Депутат ГД Чаплин: при хранении вещей в общих коридорах надо учитывать мнение всех жильцов «ВКонтакте»

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При хранении вещей в общих коридорах многоквартирных домов, на лестничных площадках и других местах, необходимо учитывать мнение всех жильцов, рассказал «360» депутат Госдумы Никита Чаплин. Он добавил, что пожаловаться на нарушения со стороны соседей можно в ТСЖ, управляющую компанию или в Госжилинспекцию.

Соседство по закону

Парламентарий напомнил, что общие коридоры существуют во многих многоквартирных домах. Двери в это пространство должны открываться изнутри без помощи ключей и обязательно наружу. Жилищный кодекс регламентирует порядок отношений жильцов.

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«Уменьшение размера общего имущества возможно только с согласия всех собственников помещений, а не только соседей по этажу. Обычно собственники договариваются, что пользуются пространством поровну», — отметил депутат.

По его словам, жильцы обязаны соблюдать правила пожарной безопасности — не занимать коридоры, тамбуры и лестничные площадки, а также не хранить там отходы и токсичные вещества. В своде правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» прописана ширина эвакуационных путей в жилых домах. Она должна составлять не менее 1,2 метра.

Жалобы и переделки

Никита Чаплин рассказал, что жильцы могут занимать место в общем пространстве пропорционально площади квартиры. Если у соседа она просторнее, то и в коридоре он сможет хранить больше вещей.

«Если соседи нарушают правила, в том числе хранят в общем коридоре краску, шпаклевку, цемент, ламинат, то они нарушают нормы противопожарной безопасности. При этом, если на ваши просьбы они никак не реагируют, то вы можете написать жалобу в ТСЖ, управляющую компанию или обратиться в Госжилинспекцию», — отметил депутат.

По его словам, коммунальщики могут потребовать демонтировать самостоятельно установленную тамбурную дверь, если она будет затруднять доступ к общедомовым коммуникациям или усложнять контроль за мерами пожарной безопасности.

«Чтобы узаконить такое ограждение, вам нужно будет получить согласие 2/3 всех собственников дома и документ от МЧС, что вы не нарушаете противопожарные нормы», — подчеркнул парламентарий.

Он призвал жильцов многоквартирных домов соблюдать правила и всегда стараться решать вопросы мирным путем.

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