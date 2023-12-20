Общество 20 декабря 2023, 23:24 ✨Тихий Новый год. Как отметить праздник без салютов и фейерверков Депутат Гусев: сейчас не лучшее время, чтобы тратить бюджетные деньги на салюты РИА «Новости»

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Новый год в Москве и многих других регионах России может пройти без салютов, а где-то — даже и без фейерверков. Деньги, которые предложили сэкономить из-за отсутствия шумного элемента праздника, хотят направить на нужды участников спецоперации. Для новогоднего настроения вовсе не обязательно устраивать пиротехническое шоу, да и время для этого не лучшее.

Символ праздника

Автор инициативы, депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил 20 декабря письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь. Сэкономленные бюджетные деньги он предложил отправить на нужды участников специальной военной операции на Украине.

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В беседе с «360» Гусев пояснил, что не имеет ничего против салютов. Напротив, считает, что они приносят людям радость.

Салюты всегда были радостным событием и всегда сопровождали все наши праздники, самые яркие события. Во-первых, это салют Победы, который был 9 мая 1945 года. Каждый новый год у нас тоже новогодние салюты. Дмитрий Гусев депутат

Он заметил, что фейерверки ассоциируются у многих именно с радостью и праздниками.

В окопах не до салютов

Сейчас, по мнению парламентария, не лучшее время для проведения пышных торжеств. А сэкономленные на салютах деньги можно отправить мобилизованным и их семьям.

«Сейчас не самое лучшее время для того, чтобы тратить государственные бюджетные деньги на салюты. У нас идет специальная военная операция. У нас ребята сидят в окопах. Давайте мы лучше эти деньги, которые регионы планируют потратить на праздники, отдадим в помощь мобилизованным и их семьям», — предложил Гусев.

Депутат напомнил, что в прошлом году уже обращался с таким предложением, и многие региональные власти к нему прислушались — например, в Краснодарском крае. В этом году они решили отменить салюты по собственной инициативе, без напоминаний со стороны депутатов.

Регионы без фейерверков

По данным сайта «Аргументы и факты», праздничные салюты на Новый год отменили более чем в 20 российских регионах. В некоторых из них власти отказались от официальных городских пиротехнических шоу, в других — запретили и народные фейерверки.

РИА «Новости»

В первую очередь, это касается пограничных с Украиной территорий. Например, в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Республике Крым, Севастополе и Сочи под запрет подпала вся пиротехника.

Меру ввели из соображений безопасности: диверсанты могут попробовать замаскировать реальные теракты под шум пиротехники. Да и вряд ли звуки праздничных взрывов обрадуют жителей городов, которые периодически слышат настоящие.

В Брянской области запрет на пиротехнику действует с прошлого года. В Ростовской его ввели на три месяца — с 1 декабря по 1 марта. Власти Краснодарского края попросили жителей отказаться от использования пиротехники в новогоднюю ночь, но запрет на нее пока не ввели.

РИА «Новости»

Ощущение чуда

Фейерверки, заметил Дмитрий Гусев, совсем не обязательны для того, чтобы настроение у человека было новогодним. Его в том числе создают и уличные инсталляции, а также личный подход каждого к предстоящему празднику.

«Я сейчас иду по московской улице. Вокруг множество елок стоит, новогодние инсталляции. На столбах украшения, шары, везде надписи „2024 год“. Люди фотографируются. В Москве достаточно украшений и есть ощущение праздника. Просто не надо праздновать разгульно и широко», — заключил депутат.