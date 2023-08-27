Эксклюзив 27 августа 2023, 16:12 Терпение и выучка. Балерина Антоничева рассказала, что Адырхаева была строгим педагогом Балерина Антоничева назвала Адырхаеву талантливым и профессиональным педагогом YouTube

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Прима-балерина Большого театра Анна Антоничева 12 лет была ученицей народной артистки СССР Светланы Адырхаева. Смерть наставницы стала большим ударом для нее. Антоничева рассказала «360», что Адырхаева была профессиональным педагогом-репетитором.

«Она была очень требовательным педагом, у нее закалка ленинградской школы», — отметила собеседница издания.

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По словам Антоничевой, когда она попала под руководство Адырхаевой, то сама поняла, что ей не хватало «чистоты» в ногах. Народная артистка СССР много с ней занималась.

«И плечи, и руки поправляла мне. Ее профессионализм держался именно на ленинградской выручке. <…> [У Адырхаевой] терпения было много, потому что в нашей профессии это необходимо, очень долго приходится преодолевать что-то», — добавила балерина.

Светлана Адырхаева скончалась 27 августа на 86-м году жизни. Артистки не стало после продолжительной болезни.

Знаменитая балерина окончила Ленинградское хореографическое училище — ныне Академия русского балета имени Вагановой. С 1960 по 1988 год была солисткой балетной труппы Государственного академического Большого театра, в 2001 году вернулась в театр в качестве педагога-репетитора. Она работала с такими известными артистками, как Анна Антоничева, Екатерина Крысанова, Евгения Образцова.