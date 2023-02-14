Общество 14 февраля 2023, 04:40 Телевидение вне конкуренции. Недоверие россиян к соцсетям оказалось очень просто объяснить Социолог Подлесный: телевидению верят больше из-за визуализации и проверяемости новостей Unsplash

Читать 360tv в

Несмотря на популярность интернета в современном мире, больше половины россиян продолжают верить информации из телевизора. Такие результаты получил ВЦИОМ во время последнего опроса, и на это есть довольно простая причина. Люди верят тому, что могут доказать, а в соцсетях это сделать очень сложно. Иногда даже не ясно, кто был автором поста — человек или искусственный интеллект.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» 14 января. В нем приняли участие 1600 респондентов из разных частей России в возрасте от 18 лет.

Реклама

Результаты показали, что больше всего россияне доверяют телевидению — центральным каналам верят 53% опрошенных, а региональным — 47%.

Второе место по уровню доверия занимают центральная и местная пресса: каждая набрала по 33% голосов. Затем идут Telegram-каналы — информации в них верит 31% опрошенных. Мессенджерам доверяют 27% россиян, чуть ниже рейтинги у регионального (25%) и центрального (24%) радио.

На последнем месте оказались социальный сети: им верят всего 23%, при этом не доверяют сразу 43% опрошенных. На основе этих результатов ВЦИОМ сделал вывод, что общество продолжает верить «наиболее привычному формату получения информации», несмотря на изменения в СМИ и их переход к более современным источникам передачи новостей.

Pixabay

Почему люди не верят опросам?

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в беседе с «360» отметил, что 80% своих опросов ВЦИОМ проводит по телефону. Операторы звонят случайным людям разного возраста из разных городов, чтобы получить средний по стране результат. В итоге выходит как в анекдоте про температуру в больнице: «В морге ноль, а в палате больных с температурой — +40. В среднем получается +20».

В последние годы социология перестала работать по методикам, которые доказали свою эффективность на протяжении десятилетий, подчеркнул Подлесный. Те способы не вызывали у людей сомнений в результатах, однако переход в чем-то на американскую систему социологических исследований дал противоположный эффект. Обычные люди начали сомневаться в результатах опросов, полагая, что в них может вмешиваться власть. Это также связано с сокращением в стране числа независимых социологических центров.

«Если ВЦИОМ проводит какой-то опрос, нет регионального независимого центра, который бы провел исследование и показал, что его результаты подтверждают результаты ВЦИОМа», — пояснил Подлесный.

Такой подход позволил бы успокоить людей и доказать, что в итоги опросов никто не вмешивался, ведь независимый от государства центр получил похожие цифры.

Pixabay

Секрет телевидения прост

Однако в этом случае результаты опроса ВЦИОМ не должны вызывать вопросов, потому что телевидение сейчас выигрывает у социальных сетей по объективной причине.

И самое интересное, что ответ лежит на поверхности, потому что люди видят картинку. Вот идет спецоперация — телевидение показывает спецоперацию, как наши стреляют, громят [противника], двигаются. В соцсетях мы этого не можем видеть. Геннадий Подлесный директор Центра прикладной социологии и политологии

В социальных сетях публикуют одновременно много разной информации, на одно и то же событие может быть множество противоположных точек зрения. Однако узнать, кто автор таких сюжетов, где и при каких обстоятельствах их на самом деле сняли, невозможно.

«Этого нет, но дается комментарий из серии: „Смотрите, что творится“. Люди с удовольствием смотрят это, но веры тому, что они видят, конечно же меньше, чем телевидению. Пусть наших телевизионных звезд называют „говорящими головами“, но они опираются на контент, который подтверждается теми же военкорами с мест событий», — подчеркнул он.

В соцсетях же порой нельзя понять, кто автор поста: человек или искусственный интеллект, который в последнее время набирает популярность. С каждым фейком люди становятся опытнее, поэтому с настороженностью относятся к сообщениям в соцсетях.

Еще один критерий, который повышает доверие — обещания официальных лиц с экранов, которые потом реализуют.

Сказали, что построят дорогу — и ее построили. Возникает вопрос, кому верить: представителю власти, который сказал по телевизору и сделал, или безымянному автору какого-то канала, который заявил, что при строительстве якобы украли 90% всех денег? Геннадий Подлесный директор Центра прикладной социологии и политологии