Общество 19 мая 2023, 23:07 Театр аферистов. Мошенники вышли на новый уровень и показали лицо — буквально Психолог Сультеев: изо дня в день мошенники тренируются, как манипулировать людьми Unsplash

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Мошенники нашли новый способ заглядывания в кошельки россиян. Они стали звонить людям по видео через мессенджеры и представляться сотрудниками банков. Что в таких случаях предпринимают кредитные организации и как клиенты сами могут поставить мошенников в тупик, — в материале «360».

Схема очередного обмана

В этот раз фейковые банковские работники решили разыгрывать спектакль, чтобы собеседники безоговорочно начали им верить. Мошенник звонит предполагаемым клиентам под видом сотрудника, и если собеседник ему не верит, злоумышленник предлагают переключиться на видеосвязь. После чего показывает, как якобы работает из офиса, сообщил «Интерфакс».

РИА «Новости»

Информацию о новой схеме преступников подтвердили в банках «Ренессанс» и МТС, а также в компаниях по кибербезопасности Infosecurity и Softline Company. В МТС Банке уточнили, что фиксируют такие нарушения в последние два месяца, написали «Известия».

Чтобы полностью замылить глаза клиентам, мошенники в мессенджере отправляют поддельные фото служебных удостоверений или банковских документов.

Противостояние: банки против мошенников

Представитель Ассоциации Российских Банков Эльман Мехтиев заявил, что каждый банк сейчас старается оперативно проинформировать своих клиентов об опасности угодить в такую ловушку. Но, по его словам, таких действий недостаточно, чтобы полностью защитить людей от обмана.

«Есть социальная инженерия, под воздействием которой люди забывают, что на другом конце провода может оказаться мошенник. Проблема не в том, что происходит плохое информирование со стороны банков. Реальное упущение — отсутствие нужных методов, которые позволяют самим людям защищаться от того, что их загоняют в такие ситуации», — объяснил «360» эксперт.

Публичное достояние

В этом отношении один из крупнейших банков несколько лет назад ввел, по мнению Мехтиева, лучшую практику «второго ключа или доверенного лица». В основном они сделали это для пожилых. Смысл простой: лицо назначает родственника человеком, который будет принимать решения, есть есть какая-то нестандартная операция.

«Грубо говоря, я прихожу в банк с условием — любые переводы больше, чем пять тысяч рублей, должен проверить второй человек», — отметил собеседник.

РИА «Новости»

Схема предполагает проверку и подписание согласия в электронном виде через приложение, добавил эксперт. По его словам, это самый лучший способ избежания неприятных встреч с бессовестными злоумышленниками и борьбы с банковским мошенничеством.

Бороться с социальной инженерией, конечно, можно технологическими способами, но тогда это будет похоже на соревнование снаряда и брони. Эльман Мехтиев Советник президента Ассоциации российских банков

Развитие мошенничества

Психолог Марсель Сультеев заявил, что мошенники ежедневно практикуются: читают литературу по психологии и программированию, изучают и улучшают свое критическое мышление.

«Изо дня в день они тренируются манипулировать людьми», — подчеркнул эксперт в беседе с «360».

РИА «Новости»

По его словам, жертвы телефонных аферистов в свою очередь не развивают критическое мышление, и поэтому у мошенников получается ими манипулировать, выбивая любые суммы.

Как себя обезопасить и загнать мошенников в тупик

Психолог порекомендовал сразу в начале разговора задавать правильные вопросы. Любой злоумышленник начнет заикаться и на ходу придумывать все, что угодно, если у него просто спросят его имя. Либо, заметил Сультеев, начать методично расспрашивать собеседника о его месторасположении или как он узнал номер телефона.

Следует задавать те вопросы, которые сам гражданин имеет право задавать. Его телефон — это его личная вещь и его зона ответственности. Основываясь на этом, он может задавать более глубокие вопросы. Марсель Сультеев Психолог

Простые и незамысловатые, на первый взгляд, вопросы могут поставить аферистов в тупик. Например, самое эффективное — поинтересоваться, откуда мошенники взяли номер телефона или кто позволил брать личные данные для их целей.

РИА «Новости»

По словам Сультеева, в контексте такого разговора мошенник будет понимать, что общается с человеком, который умеет защищать личные границы. Психолог подытожил, что именно защита своих границ — это проблема большинства людей, которой пользуются мошенники.

Телефонные аферисты не только разыгрывают спектакли, но также могут отомстить клиентам, если злоумышленников что-то не устроит в разговоре.