Те самые Scorpions: рок, под который ты жил и влюблялся

Культовой пластинке Scorpions Love At First Sting исполнилось 40 лет. В ней есть все, за что слушатели любят эту группу, считает писатель Платон Беседин. В колонке для «360» публицист объяснил уникальность этого альбома.

Далее — его прямая речь.

Ну что же, друзья, продолжаем уже полюбившуюся вам рубрику «Музыка на выходных». Делать это непросто после того, что произошло в «Крокусе», но… пытаюсь продолжать.

Сегодня в рубрике — культовая пластинка немецкой группы Scorpions Love At First Sting, 27 марта ей исполнилось ровно 40 лет. Да, время летит быстро, очень быстро — банальность, но от того нам не легче!

Scorpions — одна из любимейших групп в России. Есть такие рок-банды, чья слава именно у нас, в нашей стране, куда сильнее, чем во всем мире.

Так бывает. Японцы, например, обожают группу Kiss: им нравится, как разрисованные монстры в диковинном гриме, подобно драконам, выдыхают огонь и дым и выплевывают на грудь литры крови.

В чем российский феномен Scorpions? Убойные гитарные риффы, задор и, так мне видится, очень понятные тексты. Понятные и по смыслам, и, прежде всего, с точки зрения артикуляции: немцы произносят свои тексты на английском максимально понятно. Плюс, конечно, «скорпы» — стопроцентные профессионалы. Даже свою старость они оформили фундаментально: сколько там уже было прощальных туров?

Love At First Sting — классическая пластинка, в которой есть абсолютно все то, за что мы любим Scorpions. За более чем 50 лет карьеры немцы выпустили немало альбомов. И они, надо сказать, по-своему довольно разнообразны.

Кто-то, например, предпочитает экспериментальные записи раннего периода — вроде In Trance или Virgin Killer, — сделанные вместе с классным гитаристом-экспериментатором Ульрихом Ротом.

А кто-то может сказать, что на вершину «скорпы» взобрались на альбоме 1991 года Crazy World, где звучит та самая всенародно любимая в России песня Wind of Change. Ну вы помните, да? «I follow the Moskva, down to Gorky Park, listening to the wind of change…».

Как по мне, Crazy World — это как раз-таки своего рода повторение Love At First Sting. А вот пластинка 1984 года — та самая золотая середина в творчестве Scorpions, вершина, после которой нужно было стараться удержаться на ней, пусть и периодически срываясь вниз.

К тому же здесь есть не менее любимая народом баллада, которую знает каждый из поколения 30-, 40-, 50-летних. Да-да, ну, конечно же, речь о Still Loving You. Что, друзья, затянем хором? «Time, it needs time to win back your love again…».

О, я помню тот вечер, переходящий в ночь, полнящуюся ароматом ленкоранских акаций. Школьная дискотека — в школьной столовой.

Мы с друзьями стоим вчетвером, аки классические лузеры из фильмов вроде «Американского пирога», и я говорю братанам по несчастью, взирая на объект моих вожделений, сжирая ее глазами: «Вот с ней бы я потанцевал!»

Проходит двадцать или тридцать минут, может, чуть меньше (время перестало существовать тогда), и она, эта девушка с самыми лучшими ногами на свете, подходит ко мне и говорит: «Вы танцуете?»

А я — эталонный неудачник вроде Джима из «Американского пирога» — осматриваюсь и с видом идиотическим переспрашиваю: «Кто? Я?!»

Этот момент я описал — живописал даже — в романе «Учитель». Уверен, у каждого было нечто похожее. Потому что Still Loving You — такой же саундтрек русской жизни, как и «Черный ворон» или «Что такое осень». Мы любили под нее, мы мечтали под нее. Мы были молоды и реально чувствовали ветер перемен. Где теперь это все?

Со Scorpions, в общем-то, та же история. Love At First Sting — тот случай, когда музыканты уже умели все, но еще не знали об этом, а потому не успели устать от собственного мастерства, успеха, величия.

Именно так и должен звучать эталонный рок-альбом без каких-либо заморочек. Чистый рок-н-ролл — ошеломляющий звук любви, энергии, свободы. В Love At First Sting нет ничего лишнего — только главное, сама экзистенция рок-музыки.

Пластинка начинается с двух шикарных рок-боевиков Bad Boys Running Wild и Rock You Like A Hurricane. Последнюю бессменный гитарист «скорпов» Рудольф Шенкер считает гимном рок-музыки.

Есть те, кто разделяет это мнение. В создании двух данных песен участвовал ударник Герман Рарабелл, как по мне, недооцененный герой классического состава Scorpions.

Еще один рок-боевик, который узнаешь с первых аккордов, — это, конечно же, Big City Nights.

О, друзья, эта песня реально возвращает молодость: после трех прослушиваний ты обновляешься, точно после ударной дозы стволовых клеток; после пяти — готов знакомиться с самыми шикарными девчонками на планете; после семи — мчишь с ними под звуки «скорпов» навстречу новой жизни и приключениям.

На Love At First Sting нет ни одной проходной песни. Это тот редкий случай, когда вы не захотите переставить иглу винилового проигрывателя или переключить трек на компьютере, потому что «звучит как-то не очень». Все здесь цельно, все максимально динамично — как увлекательнейший боевик, в котором есть место и любовной истории, и головокружительным погоням, и впечатляющим героям.

Насколько же шикарны ударные Рарабелла в антивоенном гимне Crossfire — впечатление такое, что играет оркестр, а не один немецкий барабанщик!

Как же непредсказуема, будто квиновская Bohemian Rhapsody, композиция Coming Home, начинающаяся как печальная баллада и переходящая в торжество эталонного хэви-металла! А сколько шикарных гитарных соло запрятано в этом альбоме, ух!

Scorpions могли бы взять одну-две песни с Love At First Sting и раскидать их по другим своим пластинкам. В эпоху синглов так и делается. Каждая композиция тянула бы весь альбом на вершину — та же I’m Leaving You, например.

Однако в 1984 году рок-музыка, да и музыка в целом, еще не успели превратиться в парад коммерческих ничтожеств и бездарных селебрити.

Это была именно музыка, а не шоу-бизнес, поэтому Scorpions записали образцовый классический рок-альбом, который для многих стал саундтреком всей жизни.

Под эти песни мы влюблялись, мы расставались, мы теряли и обретали, мы были молоды и в молодость возвращались. Удивительная пластинка с запредельной энергетикой, которая никуда не исчезает вот уже 40 лет.