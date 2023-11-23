Эксклюзив 23 ноября 2023, 21:15 Серийную воровку собак вычислили в Москве. Танюха похищает псов у магазинов Зоозащитники пожаловалась на серийную воровку собак на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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На юго-востоке Москвы участились случаи похищения собак, которых хозяева оставляют привязанными у магазинов. Волонтеры убеждены — к кражам причастна местная жительница по прозвищу Танюха. Зоозащитники жалуются на замкнутый круг: уголовное дело против нее возбуждать не хотят, потому что женщина успевает отпустить похищенных животных, а владельцы собак продолжают оставлять их на улице привязанными, хотя причин не делать так предостаточно.

Прошло 10 минут и собаку украли

Об очередном случае похищения собаки в Марьино сообщили в местном чате волонтеров 12 ноября. Стаффордширский терьер по кличке Боня ждала хозяйку у входа в продуктовый магазин на Братиславской.

При изучении записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что Боню отвязали от перил две женщины, а потом увели.

На следующий день рано утром стаффа удалось найти. Похитители бросили Боню привязанной на улице. Сколько собака провела на холоде — неизвестно. Животное покормили и обогрели, а после, узнав в соцсетях, что собаку украли, связались с хозяевами и передали им питомца.

Меньше чем через 10 дней произошла новая кража. На этот раз в районе Печатники, на улице Кухмистерова. Хозяйка оставила Рэкса у входа в магазин, прошли считаные минуты, как питомца похитили.

«Мама пошла с собакой в „Магнит“, привязала его, прошло меньше 10 минут, и его уже нет. Брат позвонил мне, я отпросилась с работы, мы сразу начали искать по адресам, которые указаны в волонтерском чате, на Иловайскую, 22, съездили. Мама пошла в полицию, написала заявление, я в чате узнала об этой Татьяне и начала уже по адресам двигаться, по которым ее могли увидеть», — поделилась дочь хозяйки Рэкса.

К счастью, никакого вреда псу не причинили. Похитители его тоже отпустили. Собаку заметил на улице знакомый семьи и подозвал животное. В это же время, по словам молодого человека, к нему подошли полицейские и сообщили, что тоже ищут этого пса.

Теперь Рэкс дома. Хозяйка Елена Валентиновна, рассказывая о случившемся, не могла сдержать слез. По ее словам, на прогулку с Рэксом она пошла около 10:30. Решила быстро зайти в магазин и привязала собаку к велосипедной стойке.

«У меня нога в гипсе, обычно беру его в магазин. Я его привязала, он при этом сильно лает, я пробежала, <…> прошло 8-10 минут. Подхожу к кассе и не слышу Рэкса. Я бросила корзинку, выбегаю, уборщица тут. Где мой Рэксик, спрашиваю, убежал? Она говорит: „Нет, его девушка отвязала спокойно пошла“. Я побежала в ту сторону, куда она показала, орала дурным голосом, но их уже нигде не было», — поделилась женщина.

Как вырваться из замкнутого круга

Руководитель волонтерского сообщества «Зоопоиск ЮАО» Юлия Борзова в комментарии «360» отметила, что о так называемой Танюхе известно достаточно давно.

«Год назад зимой она украла собаку у станции метро „Орехово“. Это был хаски, собаку привязали у магазина. И уехала вместе с ней. Нашли ее только потому что у хаски был адресник. [Похитительница] с ней поехала на метро по салатовой ветке и вырубилась. Люди заметили собаку, адресник и вернули ее хозяйке», — пояснила Юлия.

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Тогда, по ее словам, хозяева написали заявление в правоохранительные органы. Но результата это не дало. В другой раз к волонтерам обратился мужчина. У него пропал лабрадор в Зябликово.

«То же самое: вышел из магазина — собаки нет. Мы сразу вспомнили Танюху — так ее называют местные алкаши. И курьер снял ее [на видео] в переходе метро, как она уже выходила со станции „Орехово“, и признали, что это снова она. Местные знают ее, знают другие истории. Собаку они у нее отобрали, хозяину вернули», — добавила собеседница «360».

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В дальнейшем Юлия поднимала этот вопрос на встрече жителей с администрацией управы, на ней присутствовали и сотрудники полиции.

И тогда мне сказали, что ее знают, она сидела года три за кражу, но не собаки. Когда у нее обыск был, нашли фрагменты собаки. Мы сразу поняли, почему она их ворует. Еще одна причина, что у нее туберкулез. Видимо, она так хочет лечиться. Юлия Борзова руководитель волонтерского сообщества «Зоопоиск ЮАО»

«Во время последних случаев краж она не успевала причинить собакам вред. Но кто-то писал в комментариях, что она на детской площадке кого-то разделывала когда-то, но это без доказательств — было это или не было. Но суть ясна», — подчеркнула собеседница «360».

Юлия обратила внимание на недавние поиски дворняги, пропавшей на улице Кухмистерова, стаффа — на Братиславской. Очередной эпизод — пропажа Рэкса.

«И каждый раз люди пишут заявления, каждый раз не могут завести никакое уголовное дело, хотя это кража, потому что животные являются имуществом. Но поскольку собака была одна на улице, хозяева сами виноваты — никакое животное не должно находиться без хозяина на улице, собак нельзя привязывать у магазинов», — добавила зоозащитница.

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По ее словам, помимо так называемой Танюхи, для животного на улице есть множество других опасностей. Очень важно, чтобы владельцы понимали это и не оставляли своих питомцев на привязи у входа в магазин.

«Танюха продолжает орудовать, люди продолжают привязывать собак, и закон никак ее не наказывает, потому что нет состава преступления. Одну из собак, например, нашли привязанной. И все. Другую нашли рядом с ней, но она была без поводка. То есть тоже ничего не докажешь. И поэтому вечный замкнутый круг», — заключила Юлия.

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О важности чипов

Подобные истории с похищением собаки в очередной раз актуализируют необходимость обязательной регистрации питомцев, отметила в беседе с «360» директор Фонда защиты городских животных, зоозащитник Екатерина Дмитриева.

Эксперт пояснила, что в случае, когда придется доказывать, что тот или иной злоумышленник похитил собаку, это поможет ускорить процесс. Потому что могут быть сценарии, когда человек начнет уверять, что просто подобрал якобы бездомную собаку. А наличие чипа быстро подтвердит, что у нее есть хозяин.

РИА «Новости»

«Поэтому надо, чтобы животное было обязательно чипировано, и в базе данных были сведения о его владельце. потому что без этого доказывать будет сложнее. В ряде регионов, в том числе в Московской области, уже есть закон об обязательной регистрации животных, эта история как раз подчеркивает эту необходимость», — пояснила она.

Кроме того, как подчеркнула директор фонда, оставлять животное на улице просто небезопасно. Специалист разделила мнение Юлии Борзовой, указав, что собаку могут обидеть хулиганы — причинить вред, испугать. Есть люди, которые полагают, что, если собака лает, значит, надо ее отвязать — так они якобы делают «доброе дело».

РИА «Новости»

По возможности лучше оставить собаку дома и сходить в магазин без питомца, если животное крупной породы и его проблематично провести с собой. Но есть и dog friendly магазины и кафе, напомнила она. Пусть пока это не повсеместно укоренившаяся история, но тем не менее общество меняется и такие места появляются, поэтому владельцы могут делать выбор в пользу подобных магазинов и точек общепита, заключила Дмитриева.