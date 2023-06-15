Эксклюзив 15 июня 2023, 14:53 Таких профессионалов нет нигде. Кубанский завод объяснил выбор Подмосковья для партнерства Подмосковье и завод строительных изделий из бетона подпишут соглашение на ПМЭФ

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Гендиректор ООО «КСМК М8» Михаил Кондратенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях ПМЭФ-2023 подпишут проект о совместном сотрудничестве. В беседе с «360» Кондратенко рассказал, почему кубанский завод выбрал именно Московскую область.

«Сейчас в рамках ПМЭФ также с губернатором Московской области Андреем Воробьевым подписываем соглашение о проекте с КСМК М4 (завод, производящий изделия из бетона для использования в строительстве) — это аналогичный проект, немного с большей эффективностью в городе Ступино. Мы рады сотрудничеству с Подмосковьем, мы уже убедились что правительство региона поддерживают такие масштабные экономические проекты в плане ресурсов и финансовой помощи», — заявил Кондратенко.

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Московская область — лидер по вводу жилья

Он отметил, что бизнес связан со строительством, а Московская область долгое время держит лидирующие позиции. В 2021 года регион был вторым по вводу жилья, в 2022 году — первым, введя 14 миллионов квадратных метров жилья.

«Нам, как производителям выпускающим стройматериалы, умеющим это делать на примере заводов в южных регионах, Московская область интересна в плане сбыта продукции. Второе — в Подмосковье более подковано профессиональное обучение сотрудников, рынок работников связанных с IT-отраслью и программированием. Это недешевый рынок труда, но мы готовы платить за то, что люди делают хорошую работу», — подчеркнул спикер.

В России подобных заводов автоклавного горения порядка 25, из них 15 — в Московской области, в том числе они работают на близлежащие регионы. По словам Кондратенко, нельзя сказать, что рынок не охвачен, но место еще есть.

«Выживают те, кто может предлагать хорошее качество», — отметил он.

Нюансы с оборудованием

Все до последнего заводы, которые есть в Подмосковье, да и России в целом, построены на импортном оборудовании. В 90% случаях — оно из Германии, потому что страна является лидером в производстве газобетонного оборудования. Сейчас компании также начинают закупать оборудование из Китая.

«Наши четыре завода также построены на немецком оборудовании, но из-за антироссийских санкций мы переходим на отечественное оборудование, которое почти на 90% будем выпускать сами. Для этого строим в Краснодаре завод под патронажем специалистов, прошедших обучение в Германии, планируем 90% всех станков и оборудования сделать своими силами в России.

Хотя продукция газобетона не является импортозамещением, но косвенно она почти на 100% зависит от него», — отметил но.

С заводом КСМК М8, рассказал спикер, компания попала в ситуацию, когда успела вывести оплаченное оборудование из Германии благодаря немецким партнерам, потому что ФРГ вводила санкции против вывоза.

«Мы везли их паромами через Турцию. Правительство запретило специалистам выезжать в Россию для работы, потому оборудование пришлось монтировать и налаживать самим. Это практически блокбастер, когда на границе Литвы и Белоруссии фуры перегружались, часть шла одним путем, вторая другим», — поделился он.

Почему так важны программисты

Кондратенко добавил, что в большей степени производство зависит от программистов — все оборудование электронное, работает в автоматическом режиме. Поэтому компании нужны специалисты, умеющие работать с роботизированными станками, люди, которые разбираются с программами.

«В августе будет официальное открытие, приглашаем в Сергиев Посад посмотреть, как будет выглядеть современное производство. Большую долю средств и внимания уделяем комфорту персонала. Завод весь обогреваемый и вентилируемый, с большими площадями, душевыми кабинами, раздевалками, местами для приемами пищи. Плюс будут парковые зоны на улице», — рассказал собеседник канала.

Гендиректор компании сказал, что считает, что мер по финансированию недостаточно, хотя программы и есть. Он объяснил, что его предприятие стоит пять миллиардов рублей, а максимум по льготному кредиту можно получить 500 миллионов рублей.

«Мне этой суммы не хватит, придется брать под проценты еще один миллиард рублей, что повлечет за собой долгую окупаемость и зависимость предприятия от финансирования», — пояснил специалист.

Пока компания прорабатывает вопрос с центром занятости в Сергиевом Посаде. Специалистам, которых будут готовить в техническом направлении, готовы за свой счет обеспечивать практикой, заключил он.