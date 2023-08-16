Общество 16 августа 2023, 09:00 Тайны великой православной святыни. Уникальная фотовыставка «Наш Афон» открылась в Рыбинском музее-заповеднике Фотовыставка Костаса Асимиса «Наш Афон» открылась в Рыбинском музее-заповеднике Автор фото: Костас Асимис

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Уникальная выставка греческого фотохудожника Костаса Асимиса «Наш Афон» проходит в Рыбинском музее-заповеднике до 5 сентября 2023 года. Экспозиция рассказывает о зарождении и развитии русского монашества, а также позволяет узнать тайны великой православной святыни — горы Афон.

Создатель выставки — один из немногих, кому разрешают снимать на Святой горе. Фотограф родился и провел детство в Ташкенте, поэтому русский язык стал для него таким же родным, как и греческий. Асимис занимался фотографией с ранних лет и превратил это увлечение в дело своей жизни.

В 1982 году он вернулся в Грецию и открыл там собственную фотостудию. А еще через два года фотохудожник впервые побывал на горе Афон. На тот момент Асимис был известным рекламным фотографом, сотрудничавшим с ведущими журналами мира, но после поездки Святая гора стала главной темой его работ.

Автор фото: Костас Асимис

Спасение старинных дагерротипов

В течение года иноки Свято-Пантелеимонова монастыря проверяли Асимиса в труде и аскезе. Когда доверие к фотографу укрепилось, ему показали старинную фотолабораторию, где с конца XIX века хранились дагерротипы, демонстрирующие моменты жизни в монастыре.

«Я был тогда не сильно верующим, не понимающим много вещей. Когда увидел эту лабораторию, битые дагерротипы, которые датируются с 1850 года, то понял: нужно спасать», — рассказал Асимис.

Фотохудожник специально учился в Афинах обращаться с дагерротипами. Благодаря его усилиям удалось отреставрировать и сохранить пять тысяч предметов — другого такого архива не существует.

Дагерротипы вели летопись и показывали разные события, происходившие по всему Афону. Посмотрев на уникальные объекты, Асимис решил продолжить это дело.

«Получил благословение строить новую фотолабораторию и продолжать летопись Афона, которую вели старые монахи, фотографы тех времен», — вспомнил греческий фотохудожник.

Страница Костаса Асимиса во «ВКонтакте»

Лица выбравших жизнь рядом с Богом

Первую историческую выставку Асимис создал в 2007 году с благословения патриарха Алексия II. В экспозицию вошли как снимки вековой давности, так и работы самого фотографа.

Кадры продемонстрировали современный уклад монастыря, портреты монахов и виды Афона. С тех пор фотографии выставляли в более чем 100 городах России и в разных странах мира.

В объектив автора попали необычные ракурсы монастырей, пещерные храмы, старые кельи, моменты богослужений и повседневной монашеской жизни. На снимках Асимиса можно увидеть людей, выбравших простую жизнь рядом с Богом.

Камера запечатлела умудренных старцев и молодых послушников во время молитвы, раздумья, работы или беседы. Лица этих людей — открытые, умиротворенные и просветленные, а глаза наполнены мудростью и истинной любовью.

Автор фото: Костас Асимис Автор фото: Костас Асимис Автор фото: Костас Асимис Автор фото: Костас Асимис

Почему монахи не прогоняют фотографа

Выставка «Наш Афон» не только отличается художественной ценностью, но и обладает просветительским значением. Женщинам запрещают посещать монастыри на Святой горе, а туристы и паломники мужского пола могут побывать там только в гостевом варианте. Асимис же открывает людям доступ к потаенным сторонам жизни братии.

«Меня часто спрашивают на выставках, почему монахи меня не прогоняют и позируют мне. Они не позируют, а просто занимаются своими делами, не замечая меня. В монастыре знают, что я без благословения ни одной фотографии никуда не суну», — пояснил фотохудожник.

Автор фото: Костас Асимис

Признался старцу, что устал

Работы Асимиса — это искусство, дающее людям опору в непростые времена. Фотографии важны для понимания истоков православия и для объединения людей разных национальностей и вероисповеданий.

«Когда я сделал 100 выставок, пришел к своему батюшке на Афоне, 95-летнему старцу, и рассказал ему, что я устал. Батюшка спросил, сколько человек посещают мои выставки. Я ответил: не меньше 1000 человек приходит на каждую. Старец сказал: „Это твоя миссия, людям нужно то, что ты делаешь“», — вспомнил Асимис.

Старец сказал фотографу проводить выставки, пока на них приходит хотя бы один человек. С тех пор количество экспозиций «Наш Афон» превысило 200.

Страница Костаса Асимиса во «ВКонтакте»

Выставка в Рыбинском музее-заповеднике проходит при поддержке ПАО «ФосАгро». Увидеть экспозицию можно бесплатно — это принципиальное правило для всех выставок Асимиса.

Автор соблюдает еще одну традицию: первую экскурсию он всегда проводит лично, отвечая на вопросы посетителей и отклики в книгах отзывов. После завершения экспозиции часть работ фотохудожник оставляет выставочным залам.