Общество 25 июля 2023, 23:19 Своя рыбешка ближе к телу. Как новые меры против недружественных стран скажутся на россиянах Экономист Кульбака: запрет импорта готовой рыбной продукции приведет к росту цен Freepik

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Россия запретила импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Кроме этого, правительство увеличило пошлины на импорт вина из этих государств до 20%. Какие цели преследуют власти и как это скажется на кошельках россиян — в материале «360».

Что исчезнет с прилавков

Введенный правительством запрет касается не всей рыбы, а только готовой рыбной продукции. Она включает в себя рыбу, которую уже каким-либо образом обработали, например, обезглавили, выпотрошили, нарезали на куски или сделали из нее филе.

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Как сообщили «Известиям» в Аналитическом центре Рыбного союза, за первое полугодие 2023 года импорт рыбы в целом составил 206 тысяч тонн. При этом доля готовой продукции из этого числа составила лишь около 0,3%.

Основными поставщиками рыбы и готовой рыбной продукции считаются Латвия, Эстония, Литва и Италия, то есть те страны, которые как раз входят в список недружественных. В основном они ввозят в Россию консервы, например, шпроты и анчоусы. Они и исчезнут в первую очередь с прилавков российских магазинов.

РИА «Новости»

Также из супермаркетов пропадет готовая рыбная продукция из других стран и территорий, которые входят в список недружественных. Помимо членов Евросоюза, это Австралия, Албания, Андорра, Багамские острова, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

А вот вино из недружественных стран правительство не запретило, но при этом увеличило с 12,5% до 20% ставки ввозных таможенных пошлин на этот товар.

Зачем правительство вводит такие меры

Свои намерения кабмин объяснил четко. Это ответ «на действия в отношении России со стороны недружественных стран». Кроме этого, отказ от импорта рыбной продукции даст возможности для развития отечественному производителю, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

«Российские компании получат возможность для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест», — пояснили в ведомстве.

Что касается вина, то, по мнению Минэкономразвития, отечественной продукции и импорта из дружественных стран достаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос, даже если «недружественное» вино подорожает или исчезнет с полок магазинов.

РИА «Новости»

Как будут меняться цены

Экономист Николай Кульбака уверен, что введенные меры скажутся на ценах, причем не лучшим образом. Это касается, как вина, так и рыбной продукции. В беседе с «360» он объяснил это простыми законами рынка.

«Здесь схема получается очень простая. Вот смотрите, у вас есть какой-то товар на рынке. Как только этого товара на рынке становится меньше — а у нас становится меньше, неважно, по какой причине — предложение уменьшится. Предложение уменьшится — значит, цены вырастут», — объяснил аналитик.

Может ли Россия все производить сама

Волнует россиян не только повышение цен, но и вероятность остаться без какой-либо продукции. Эксперты, опрошенные «360», сошлись во мнении, что есть товары, которые заместить невозможно в силу каких-либо причин, или сложно сделать это в короткие сроки.

Например, вино. Несмотря на то, что Минэкономразвития уверяет, будто продукция из России и дружественных стран полностью удовлетворит спрос наших соотечественников, не стоит забывать не только о количестве, но и о разнообразии. Как отметил доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод, в вине очень много значит страна происхождения и тип винограда. А это означает, что импортозаместить мы сможем не все.

Вино — это такая штука, в которой много значит место происхождения, тип вина и так далее. Французские вина явно в Краснодаре не сделаешь. То есть быстро импортозаместиться по всем позициям вряд ли удастся в силу объективных причин и особенностей этого товара. Леонид Холод доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ

При этом увеличить объемы отечественной продукции можно, уверен Холод. Но для этого нужно увеличивать площади виноградников и наращивать мощности, что потребует денег и времени.

РИА «Новости»

Экономист Кульбака также отметил, что объем виноградников в стране ограничен. Но спрос нужно будет удовлетворять, а это может привести к росту количества поддельной продукции.

«Однозначно будут больше бадяжить вина, то есть больше будет паршивого вина из какого-то очень сомнительного виноматериала», — отметил он.

С рыбой дела обстоят также. Есть виды рыб и морепродуктов, которые просто не водятся в наших водах, заметил Леонид Холод.

«Это касается тропических рыб или искусственно выращенных теплолюбивых рыб, тот же самый сибас какой-нибудь или дорадо, которые выращиваются у нас, но в очень в небольших количествах. В основном она поступает из Европы», — отметил он.

Введенные меры вступят в силу через неделю и будут действовать до конца 2023 года. Почувствуют ли россияне на себе их последствия — положительные или отрицательные — покажет время.