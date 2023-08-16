IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович: оперативникам не нужен доступ к трафику россиян

МВД предложило внести поправки в закон «Об оперативно-разыскной деятельности», чтобы расширить доступ к информации при расследованиях. Изменения позволят силовикам быстро и до судебного предписания получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан. К чему приведет инициатива и зачем это нужно, разбирался «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Правозащитник и судебный юрист Владимир Комсолев: в России основной приоритет — безопасность граждан

В стране действует основной закон — Конституция, гарантирующая каждому из нас определенный перечень прав, которые позволяют жить. Государство социальное, поэтому оно обеспечивает стабильный уровень жизни, сохранность имущества, безопасность на территории России.

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Мы, оплачивая налоги, находимся в условиях, гарантирующих нам безопасное и социальное государство. Мы получаем выплаты, пенсии, стипендии — все, необходимое для нормального уровня жизни. Стражи порядка осуществляют функции в соответствии с рядом нормативных актов о полиции, об органах службы безопасности, о прокуратуре.

Основной приоритет на сегодняшний день — безопасность граждан страны. Чтобы гражданин чувствовал себя комфортно в стране, необходимы следственные мероприятия, позволяющие своевременно раскрыть то или иное преступление.

Человек имеет право на свободу перемещения, выражение мысли, свободу и тайну переписки. У него есть пространство, которое называется «личные права». Государство обеспечивает их сохранность и безопасность.

РИА «Новости»

Доступ к сведениям [граждан] со стороны следственных органов гарантирует, прежде всего, безопасность, в случае если эта информация не будет дальше разглашаться.

Тем не менее могут утрачиваться другие нормы [закона] — контроль и надзор за теми органами, которым такой доступ разрешен. Кому-то дали полномочия, а кто эти полномочия будет проверять? Возникает ряд вопросов, касающихся не мер нарушения наших прав, а последствий.