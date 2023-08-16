16 августа 2023, 17:34
Свобода под охраной государства. Силовикам захотели открыть доступ к электронным устройствам
Юрист Комсолев: доступ силовиков к устройствам россиян нужен для безопасности
МВД предложило внести поправки в закон «Об оперативно-разыскной деятельности», чтобы расширить доступ к информации при расследованиях. Изменения позволят силовикам быстро и до судебного предписания получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан. К чему приведет инициатива и зачем это нужно, разбирался «360».
Далее — прямая речь собеседников «360».
Правозащитник и судебный юрист Владимир Комсолев: в России основной приоритет — безопасность граждан
В стране действует основной закон — Конституция, гарантирующая каждому из нас определенный перечень прав, которые позволяют жить. Государство социальное, поэтому оно обеспечивает стабильный уровень жизни, сохранность имущества, безопасность на территории России.
Мы, оплачивая налоги, находимся в условиях, гарантирующих нам безопасное и социальное государство. Мы получаем выплаты, пенсии, стипендии — все, необходимое для нормального уровня жизни. Стражи порядка осуществляют функции в соответствии с рядом нормативных актов о полиции, об органах службы безопасности, о прокуратуре.
Основной приоритет на сегодняшний день — безопасность граждан страны. Чтобы гражданин чувствовал себя комфортно в стране, необходимы следственные мероприятия, позволяющие своевременно раскрыть то или иное преступление.
Человек имеет право на свободу перемещения, выражение мысли, свободу и тайну переписки. У него есть пространство, которое называется «личные права». Государство обеспечивает их сохранность и безопасность.
Доступ к сведениям [граждан] со стороны следственных органов гарантирует, прежде всего, безопасность, в случае если эта информация не будет дальше разглашаться.
Тем не менее могут утрачиваться другие нормы [закона] — контроль и надзор за теми органами, которым такой доступ разрешен. Кому-то дали полномочия, а кто эти полномочия будет проверять? Возникает ряд вопросов, касающихся не мер нарушения наших прав, а последствий.
IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович: оперативникам не нужен доступ к трафику россиян
У спецслужб уже достаточно широкий спектр возможностей по закону об оперативно-разыскной деятельности в связи с введением систем перехвата. Текущий законопроект предполагает техническое расширение — дотянуться до тех протоколов или видов передачи [информации], которые не могли [раньше] перехватывать или расшифровывать.
Опыт других стран, где вводили что-то похожее на закон Яровой, показывает, что подобные действия раскрываемость не увеличивают. Количество раскрытых преступлений остается приблизительно на том же уровне.
Большая часть народа задает вопрос в связи с этой темой: а как защитить мой трафик, чтобы меня не слушали? Могу сказать, что оперативнику ваш трафик не нужен, ему нужен состав преступной группы: не что вы говорите, а с кем вы разговариваете.
Главная задача оперативника — понять, с кем вы разговариваете постоянно и где находятся абоненты. Эти виды приватности не защитить никак.
Другое дело VPN, который действительно вас закрывает, но вы открываетесь владельцу VPN. За вами не родная спецслужба присматривает, а следит какая-то неведомая служба, которая этот сервис сделала.
Великую раскрываемость преступлений ждать не стоит. Однако за свой трафик тоже можно не беспокоиться. Если кому-то надо прослушать человека, ему заразят устройство: будут снимать с клавиатуры все, что он пишет, а с динамика — все, что говорит. Расшифровывать трафик при этом не надо.
Интернет
МВД РФ
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