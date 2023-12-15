Эксклюзив 15 декабря 2023, 14:50 «Светлый коммунизм». Мясоедов — об отклонении проекта Минцифры по Цифровому кодексу IT-эксперт Мясоедов назвал идею Цифрового кодекса хорошей, но сложной РИА «Новости»

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Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступил против идеи Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по разработке Цифрового кодекса. Его принятие назвали преждевременным, а предмет его регулирования — расплывчатым и противоречивым, сообщил «Коммерсант». Специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал «360», что проект хороший, и в дальнейшем по нему могут найти компромисс.

Боль Минцифры

Эксперт объяснил, что Минцифры долго время сталкивается с входящими запросами от крупных организаций по разъяснению тех или иных нормативных актов. Например, о хранении персональных данных или передачи информации, биометрии, правилах использования российских серверов. Министерство остается единым окном по всем вопросам, связанным с информационными технологиями.

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«У нас по ряду сложных наукоемких вопросов нет единого свода правил, терминологии. Из-за этого в случае некоторых двояких тем возможны различные трактовки. Чтобы систематизировать весь этот процесс и для правоприменительной практики, да и в принципе для полноценной работы IT-компании, Минцифры предложило сделать единый свод», — пояснил Мясоедов.

Этот документ позволил бы разобраться в проблеме, не обращаясь к разнородным законодательным актам, если не противоречащим друг другу, то очень абстрактно и по несколько раз затрагивающим одни и те же темы. Сейчас из-за этого периодически возникает путаница.

Светлый коммунизм

В рамках Цифрового кодекса можно было бы нивелировать эти сложности. Но здесь не учитывается, что такая проблематика существует вообще в любой законотворческой деятельности. Поэтому Госдума, Совет Федерации постоянно работают над совершенствованием нормативных актов и законов. Это постоянный динамический процесс.

История о создании единого такого кодекса — это предложение «за все хорошее против всего плохого». В идеале было бы неплохо создать такой документ, но на практике это очень затруднительно. Именно поэтому не все поддержали идею Минцифры. То есть концептуально идея хорошая, я уверен, что те, кто высказались против, тоже согласны, что идея хорошая, но это как светлый коммунизм. Насколько это реально сделать в короткий или обозримый период времени? Очень сложно. Павел Мясоедов

Норматив нормативу рознь

Мясоедов добавил, что Минцифры выступило с такой инициативой по той причине, что она является единым окном всех запросов, постоянно сталкивается конкретно с этой болью. Естественно пытается что-то предложить, сделать, чтобы эту боль побороть.

«Я думаю, будет какой-то компромиссный сценарий. Создание единого кодекса — сложная история. Более того, не очень понятно, насколько она ложится в правовую плоскость. Скорее всего, будет корректировка, сортировка, доработка документов, часть их канет в лету: те, которые дублируют другие нормативные и правовые акты. Пройдет своего рода ревизия уже существующей „нормативки“ по части цифровой данных», — сообщил эксперт.

Мясоедов отметил, что как представитель этой отрасли понимает: действительно можно обратиться к двум разных документам и увидеть, что они противоречат друг другу.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций начало обсуждать с профильными ведомствами вопрос продления программы льготной ипотеки для IT-специалистов. Пока возможность оформить кредит действует до конца 2024 года по ставке 4,2%.