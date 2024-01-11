Общество 11 января 2024, 23:12 Сверчки вместо попкорна. Россияне высказались против продуктов из насекомых Диетолог Соломатина: продукты с насекомыми вызывают у россиян отвращение Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

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Россиян шокировали новости о возможном начале производства продуктов питания из насекомых. Впервые эта идея появилась на Западе, однако довольно быстро прижилась и в других странах, где сверчков и личинок употреблять не принято. В некоторых африканских и азиатских государствах к этому относятся спокойно, однако большинство европейцев и россиян оказались не готовы к таким кулинарным «изыскам».

Кто решил есть насекомых

Впервые о возможности употребления насекомых в пищу Еврокомиссия заговорила в августе 2022 года. Тогда европейские чиновники предложили три вида закуски — домовых сверчков, желтых мучных червей и мигрирующую саранчу.

Согласно постановлению ЕК, добавку из сверчков одобрили для использования в широком спектре пищевых продуктов, включая зерновые батончики, печенье, пиццу, макаронные изделия и протеиновый порошок. Этот ингредиент может попасть также в различные кондитерские изделия, супы и продукты из мяса.

Жители Евросоюза инициативы от руководства не оценили: их шокировала эта идея, поэтому они предложили есть продукты с насекомыми авторам законопроекта. Они также подчеркнули, что «предпочитают старую еду и старые европейские ценности».

На следующий год расхваливать «высокобелковую еду» стали и США. В ноябре прошлого года журналисты Washington Post предложили американцам отказаться от традиционных ужинов с индейкой на День благодарения. Взамен жителям Штатов предложили жареных сверчков, червей и сушеных цикад. Инициативу встретили в штыки.

Владелец кафе в Германии Томас Миколино накладывает сверчковое мороженое, частично состоящее из муки из насекомых и украшенное сушеными сверчками. Фото: Marijan Murat/Global Look Press Дегустация продуктов на основе насекомых и сверчков, которую проводит итальянский муниципальный советник партии «Радикалы» Сильвио Виале. Ноябрь 2023 год. Фото: Matteo Secci/Keystone Press Agency/Global Look Press Владелец кафе в Германии Томас Миколино накладывает сверчковое мороженое, частично состоящее из муки из насекомых и украшенное сушеными сверчками. Фото: Marijan Murat/Global Look Press Дегустация продуктов на основе насекомых и сверчков, которую проводит итальянский муниципальный советник партии «Радикалы» Сильвио Виале. Ноябрь 2023 год. Фото: Matteo Secci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продукты из насекомых в России

В России начали говорить о спорном ингредиенте еще в 2021 году. По словам управляющего партнера венчурного фонда Fuel for Growth Андрея Зюзина, на прилавках в скором времени должна была появиться выпечка, растительное и клеточное мясо из белка насекомых.

Эксперт уточнил: пока в России используют насекомых для корма животных и рыб, что позволяет увеличить объемы производства в несколько раз. Однако уже есть компании, которые намерены производить в стране макароны, муку и выпечку с добавлением белка из насекомых.

Прогноз сбылся: в октябре 2023 года стало известно, что насекомые все-таки «пробрались» в обычную еду для людей. По данным «Известий», первые линии производства начали тестировать в Московской области и Ставропольском крае. Изготовители отмечают, что по содержанию белка мука из насекомых в разы превосходит обычную.

В сверчковой муке содержится до 75 граммов белка в 100 граммах продукта. В обычной муке от двух до пяти граммов полезного вещества. Кроме того, в сверчковой муке железа содержится больше, чем в говяжьей печени.

Переработка насекомых на производстве в Германии. Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press Переработка насекомых на производстве в Германии. Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press Переработка насекомых на производстве в Германии. Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press Переработка насекомых на производстве в Германии. Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила «360», что идея использования насекомых при изготовлении продуктов питания на самом деле не такая опасна.

Она напомнила, что многие народы стран Азии, Африки, а также жители Мексики, Бразилии и некоторых мест в США употреблят насекомых. Российскому обывателю такая кухня пока до конца неизвестна, поэтому вызывает опасения и негатив, подчеркнула Соломатина.

Жительница Мьянмы с дочерью удаляют крылья у цикад, чтобы потом пожарить насекомых на ужин. Фото: Eric Baccega/Global Look Press

Несмотря на протесты россиян, 10 октября 2023 года правительство постановлением утвердило новый вид сельскохозяйственной деятельности — разведение мух черной львинки. Из насекомого родом из Центральной и Южной Америки можно сделать муку тонкого и грубого помола, гранулы, а также пюре из личинок.

Мух используют в различных отраслях — от фармацевтики и косметологии до кормовой и теперь даже пищевой промышленности.

Выручка некоторых производств, занимающихся «скоростным» разведением мух (продолжительность развития насекомого составляет не более 20 дней), колоссальная. По информации издания Forbes, компании, которые получали порядка 15 миллионов рублей в 2020 году, вышли на чистую прибыль в 58 миллионов.

Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press

Россияне подписали петицию против еды из насекомых

Россияне оказались не готовы к еде с содержанием насекомых. В начале декабря жители страны создали петицию с просьбой запретить использование сверчков и червей в продуктах питания. Документ адресовали президенту Владимиру Путину. Под инициативой подписались уже 18 тысяч человек. Они отметили, что предки россиян никогда не рассматривали насекомых в качестве еды.

«Для россиян насекомые — не пища и никогда ей не была. Процент насекомых, добавленных в состав продуктов, не имеет значения. Даже сотая часть — это противоестественно. Насекомые содержат хитин, подобно целлюлозе, и ни один вид позвоночных не может самостоятельно его переварить», — объяснили авторы петиции.

Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press

Врач-эндокринолог и нутрициолог Наталья Петрова подтвердила «360», что человеческий организм не переваривает хитин, но подчеркнула: его употребление в малых дозах оказывает положительное воздействие.

«Для пищеварительной системы оно выражается в усилении перистальтики, в улучшении микробиоты кишечника. Употребление хитина в пищу также будет профилактикой атеросклероза, поддерживая работу сердечно-сосудистой системы. Благотворно влияет употребление хитина и на работу эндокринной системы, способствуя снижению веса, выступая профилактикой сахарного диабета второго типа», — пояснила она.

Петрова предупредила: хитин может вызвать аллергическую реакцию. Более того, такие блюда не следует давать детям в возрасте до семи лет и пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Маркировка прибыльной альтернативы

Чтобы сделать товары с сомнительным белком в составе заметнее, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Олег Леонов обратился в Роспотребнадзор. Он предложил разработать специальную крупную маркировку продуктов с насекомыми.

«В составе, конечно, должно быть указано, но меленько где-то, кто же это читает? Мы предлагаем сделать крупную маркировку, прямо как на сигаретах, что в этих продуктах содержатся ингредиенты из насекомых», — рассказал «360» парламентарий.

Он пошутил, что «любители» могут есть и такие продукты, а остальные должны четко видеть, что покупают. На вопрос о том, можно ли встретить такую еду в продаже, депутат ответил положительно.

Мука из насекомых дешевле, чем обычная, поэтому ее выгодно подмешивать. Это как с соевым маслом. Олег Леонов депутат Госдумы

Врач Соломатина подтвердила, что производители используют белковую добавку из насекомых, однако выразила уверенность, что никакой опасности в этом нет.

«Единственное, что мешает людям спокойно потреблять такую еду, — отвращение. У россиян сразу возникают ассоциации с тараканами и другими неприятными насекомыми. Производителям придется продумывать маркетинговые ходы, чтобы потребление стало, так скажем, модным, и люди начали покупать такие продукты», — отметила она.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Еще совсем недавно вряд ли можно было предположить, что сверчки, мухи и черви станут популярным продуктом питания.

Нутрициолог Наталья Петрова напомнила об исследовании мирового FoodTech-рынка группы компаний ЭФКО, Московской биржи и J’son&Partners Consulting. По их прогнозам, до 2025 года рынок белка из насекомых будет ежегодно расти в среднем на 37,5%.

«Так что вполне возможно, что к 2030-му вместо попкорна в кино будут продавать сверчков», — заключила собеседница «360».

Несколько лет назад в Сети завирусился ролик из Ханоя. Там двое мужчин в ресторане заказали кокосовых червей. Один из них сначала не решался попробовать деликатес, но затем доверился знакомому, и насекомые показались ему вкусными.