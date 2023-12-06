Общество 06 декабря 2023, 02:16 Судьбу «наливаек» отдадут регионам. Россияне станут меньше пить? Глава «ЦИФРРА» Дробиз: продажа алкоголя до 23:00 сократит число «наливаек» Бутылки с пивными напитками на прилавке магазина в Димитровграде/РИА «Новости»

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Закон о праве регионов ограничивать продажу слабоалкогольной продукции в «наливайках», расположенных в жилых домах, прошел первое чтение в Госдуме. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин назвал это ответом на запрос людей, которые устали от ночного шума и беспорядков под своими окнами. Однако окончательно решить проблему с ночной продажей алкоголя в «наливайках» этот закон вряд ли сможет.

Бизнес в разливе

Принятый в первом чтении Госдумой закон о «наливайках» отдаст на откуп региональным властям право вводить запрет на продажу пива, сидра и других слабоалкогольных напитков, а также ограничивать время продажи спиртного в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

Как отметил «Коммерсант», на недоработку документа указал заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Он подчеркнул, что в случае принятия документа под угрозой окажутся обычные рестораны, куда люди ходят ужинать, а также классические кафе.

По словам чиновника, сам термин «наливайка» в законе не прописан, а это значит, что запрет на продажу алкоголя грозит всем заведениям общественного питания, расположенным в жилых домах, а также ограничение по времени на торговлю спиртным.

«Мы берем ресторан, куда люди вечером ходят поужинать, и „наливайка“, которая торгует пивом, которое можно налить в баклажку и вынести продать. Мы их ставим под одну гребенку», — заявил Сазонов.

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Представитель Минфина напомнил, что регионы еще в 2020 году получили право вводить полный запрет на организацию общественного питания в жилых домах. Но с того времени только три субъекта воспользовались этим правом. Он подчеркнул, что необходимо найти дифференцированный подход, чтобы не давить на честных предпринимателей.

Повторение ошибок

«Наливайки» появились не на пустом месте, а после допущенной федеральными властями ошибки, когда они дали право регионам регулировать свои рынки самостоятельно в 2012 году. Об этом «360» заявил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

Он напомнил, что владельцы «наливаек» в свое время воспользовались оставшейся в законе лазейкой и начали открывать на первых этажах жилых зданий торговые точки, которые днем работают, как магазины, а вечером выступают в качестве небольших кафе, где желающие могут купить спиртное на разлив. Все это привело к распространению свободной продажи алкоголя. Но вместо того, чтобы исправить первоначальную ошибку, законодатели начали бороться с последствиями, не добившись особого успеха.

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«Сначала придумали социальные радиусы. То есть с какого метра от школы, детского сада, больницы и так далее можно начинать торговать алкоголем. Лет пять спорили и пришли к выводу, что на сегодняшний день в большинстве регионов безопасным считается расстояние до 50 метров», — напомнил Дробиз.

По его словам, таким способом власти пытались сократить число точек продажи алкоголя, как это рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Но в результате закрылись легальные магазины спиртного, а на их место пришли недобросовестные продавцы.

Поэтому ввели специальное время продажи алкоголя. По федеральному закону, торговать спиртным можно до 23:00. Москва, которая сохранила это правило, с «наливайками» не сталкивается. А регионы начали сокращать время, когда как может и до 20:00 и до 21:00. Получилось так, что легальный магазин прекратил продажу, а нелегальный продолжил работать. Вадим Дробиз руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА»

По мнению Дробиза, разрешение легальной продажи алкоголя до 23:00 сократит рынок «наливаек» до 80%. Но сейчас «наливайки» стали местом притяжения маргинальных элементов, которые могут прийти туда в ночное время, чтобы выпить, подраться и поскандалить. Все это сказывается на жизни жителей домов. При этом сотрудников полиции для пресечения таких нарушений или не хватает, или им просто все равно.

«Вот по этим причинам у нас существуют „наливайки“: ограничение времени продаж и отсутствие борьбы за общественный порядок со стороны полиции. Поэтому бы что там не придумали в Госдуме по этому вопросу: бороться надо с причинами, а не со следствиями», — подчеркнул Дробиз.

По мнению эксперта, отдать на откуп регионам право запрета на продажу спиртного в заведениях общественного питания в жилых домах это очередная ошибка. Прежде всего пострадает добросовестный малый бизнес. При этом сокращения продажи алкоголя не произойдет, потому что жители начнут его покупать в других местах, а остатки легальных магазинов спиртного уступят место федеральным сетям, куда перейдут покупатели.