21 июля 2023, 15:35
Суд отказался переводить Лерчек под домашний арест
Московский суд не стал переводить блогера Чекалину под домашний арест
Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчек.
«Суд постановил: <…> в изменении меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны отказать», — сказала судья Александра Авдотьина.
Реклама
Об изменении меры пресечения с запрета определенных действий Чекалиной на домашний арест попросило следствие. В СК отметили, что обвиняемая нарушала меру пресечения и пользовалась сотовой связью и интернетом.
Адвокат блогера указал, что у уголовно-исполнительной инспекции нет точной информации, подтверждающей нарушения запретов.
«Я отрицаю свою вину, потому что интернетом не пользовалась лично, сама. <…> Я телефон даже в руки не беру», — заявила Чекалина.
Следствие посчитало, что супруги Артем и Валерия Чекалины опосредованно нарушили запрет на использование интернета, когда дали интервью каналу «Эмпатия Манучи» на YouTube, где рассказывали о своем задержании и расследовании.
Суд
Налоги
Блогеры
Аресты
Реклама
Реклама