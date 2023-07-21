Общество 21 июля 2023, 15:35 Суд отказался переводить Лерчек под домашний арест Московский суд не стал переводить блогера Чекалину под домашний арест

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Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчек.

«Суд постановил: <…> в изменении меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны отказать», — сказала судья Александра Авдотьина.

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Об изменении меры пресечения с запрета определенных действий Чекалиной на домашний арест попросило следствие. В СК отметили, что обвиняемая нарушала меру пресечения и пользовалась сотовой связью и интернетом.

Адвокат блогера указал, что у уголовно-исполнительной инспекции нет точной информации, подтверждающей нарушения запретов.

«Я отрицаю свою вину, потому что интернетом не пользовалась лично, сама. <…> Я телефон даже в руки не беру», — заявила Чекалина.

Следствие посчитало, что супруги Артем и Валерия Чекалины опосредованно нарушили запрет на использование интернета, когда дали интервью каналу «Эмпатия Манучи» на YouTube, где рассказывали о своем задержании и расследовании.