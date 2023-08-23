Общество 23 августа 2023, 14:40 Строили, строим и будем строить. Россия идет на неожиданный рекорд Брокер Ракута: на рынке недвижимости выгодные условия для застройщиков и банков Freepik

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В 2023 году в России будет поставлен новый рекорд по вводу жилья, сообщил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин. По словам президента, объемы ввода домов обновят рекорд, превысив 102 миллиона квадратных метров. Как такое может быть при высоких ценах на недвижимость и не менее высоких процентах по ипотеке — в материале «360».

Новые рекорды из года в год

По данным Росстата, в 2022 году было введено 102,7 миллиона «квадратов» жилья. Статистический показатель стал абсолютным максимум за всю историю, включая советский период, и превысил анонсированный властями уровень в 101,5 миллионов «квадратов».

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Президент России 22 августа подчеркнул на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что в стройке в 2023 году набран хороший темп — объемы ввода жилых домов обновят рекорды прошлого года. Благодаря этому по итогам года 3,7 миллиона семей улучшат жилищные условия.

В июле о новом рекорде по итогам 2023 года также заявил курирующий строительную отрасль в России вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Если мы ставим себе планку не ниже прошлого года — 103 миллиона квадратных метров, то мы этот экватор перешли. Это говорит о том, что мы задел уже сделали. В этом году у нас будет жилья гарантированно не меньше, чем в прошлом году», — сообщил Хуснуллин.

За первое полугодие 2023 года ввели порядка 50 миллионов квадратных метров жилья, это следует из отчета Росстата. Данная цифра приблизительно совпадает с показателем прошлого года за тот же период.

Однако в некоторых регионах пока наблюдается снижение объемов ввода жилья. В июле этого года в Москве ввели 222,2 тысяч квадратных метров жилья — 41,6% от показателя июля прошлого года. Сильнее объемы ввода упали в Чувашии и Мурманской области.

Рынок недвижимости: чего стоит ожидать дальше

Ситуация, которая складывается на первичном рынке, на руку застройщикам, девелопменту и банкам, работающим по государственным программам, объяснил в беседе с «360» ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Эксперт спрогнозировал, что спрос переориентируется на первичный рынок в пользу застройщиков ввиду наличия льготных программ — квартиру можно будет купить по приемлемой ипотечной ставке.

Застройщики будут отчитываться о возросших показателях продаж. Тем самым будут стимулировать новые старты продаж в жилых комплексах и более быстрое строительство и передачу проектов. Дмитрий Ракута

По словам собеседника «360», сейчас на рынке высокая ключевая ставка, поэтому вторичный рынок будет некоторое время находиться в застое. Однако в ближайшее время стоит ожидать роста новых проектов от застройщиков.

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Цены растут, а недвижимость покупают

Несмотря на рост ипотечной ставки и цен на жилье, люди продолжают покупать квартиры. Те, у кого есть денежный запас, ищут вариант сохранения средств на фоне динамики обесценивания рубля и инфляции, рассказал ипотечный брокер.

Все будет дорожать. Для того чтобы не потерять часть денежных средств, обращаются к недвижимости. Во все кризисные времена вложение в «бетон» более надежный инструмент на фоне вкладов в акции. Дмитрий Ракута

Эксперт высказал уверенность в том, что люди, у которых есть накопления, будут обращать и дальше внимание на недвижимость. На спрос могут повлиять субсидированные и траншевые ипотеки, а также знание механизмов рынка.

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Проекты застройщиков не всегда удобны для жителей

Хотя жилья становится больше, сохраняются проблемы урбанистики, которые встречаются не только в крупных мегаполисах. Некоторые застройщики, заявил эксперт, меняют проекты в ходе стройки, добавляя новые корпуса и очереди. Именно поэтому изначальное обязательство по инфраструктуре может видоизменяться.

Дмитрий Ракута отметил, что внеплановые изменения в ходе стройки добавляют нагрузку на другие социальные фонды в соседних районах. Это связано с тем, что нередко в новостройках застройщики откладывают строительство садов, поликлиник и школ на самый конец.

«У застройщиков очень серьезное лоббирование во всех отраслях. Приходится мириться с тем, что есть. Кто берет на себя обязательства и выполняет их; кто-то пользуется возможностями и связями и извлекает максимальную выгоду из своего проекта», — подытожил эксперт.