Эксклюзив 21 апреля 2023, 08:30 Строго по закону. Музей мороженого принимает гостей по «Пушкинским картам» с 2021 года ГК «Чистая линия»: компания получила аккредитацию в проекте «Пушкинская карта» в 2021 году РИА «Новости»

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Telegram-канал Mash опубликовал недостоверную информацию, согласно которой школьники и студенты якобы не имели права посещать Музей мороженого в башне «Федерация Восток» по «Пушкинским картам». Издание сообщило, что экс-замминистра культуры страны Ольгу Ярилову будто бы обвиняют в растрате 125 миллионов бюджетных рублей именно на посещение заведения. Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов в комментарии «360» рассказал, что культурная площадка сотрудничает с проектом «Пушкинская карта» на законных основаниях — причем уже не один год.

За мороженым по картам

По словам собеседника «360», музей работал задолго до появления проекта, а посетить его можно всем желающим, включая студентов с «Пушкинскими картами».

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«В сентябре 2021 года управляющий оператор нашего проекта подал электронную заявку на включение Музея мороженого в реестр проектов „Пушкинская карта“. Примерно через месяц, в конце октября 2021 года было получено положительное заключение экспертного совета», — объяснил Бениаминов.

По его словам, после этого студенты получили право на покупку билетов в музей с использованием «Пушкинской карты». Музей мороженого продолжает работу, и посетить его могут все желающие — как и прежде.

Армен Бениаминов напомнил, что в полноценном музее представлено более 300 постоянных экспонатов. Посетители могут увидеть, как оформляли мороженое в прошлом, полюбоваться тематическими открытками разных эпох, посмотреть на оборудование по производству сладкого лакомства и даже побывать на линии по производству пломбира в вафельных стаканчиках.

Нечестная игра

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что учащиеся якобы не имели права посещать уникальное заведение по «Пушкинским картам». Авторы статьи отметили, что бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову обвинили в растрате 125 миллионов бюджетных рублей, потому что она разрешила школьникам посещать музей по билетам. В посте «фабрику мороженого» назвали псевдомузеем, при этом проверять информацию и связываться с руководством ГК «Чистая линия» авторы нужным не сочли.

Днем 20 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Ольгу Ярилову на два месяца. Ее заподозрили в превышении полномочий при реализации программы «Пушкинская карта».