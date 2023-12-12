Эксклюзив 12 декабря 2023, 16:13 «Странно». Статистику подорожания квартир в Воронеже и Сочи поставили под сомнение Риелтор Силантьев: не стоит доверять статистике о подорожании новостроек в Сочи Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Сочи и еще 11 российских городов обогнали Москву по подорожанию жилья в новостройках, сообщили аналитики «Яндекс Недвижимости». Но риелтор Алексей Силантьев рассказал «360», что это не та статистика, которой стоит доверять.

Не доверяй, проверяй

С результатами исследования «Яндекс Недвижимости» ознакомилась Lenta.ru. По данным аналитиков, сильнее всего с начала 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра строящихся квартир выросла в Волгограде, Воронеже и Сочи.

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«Я бы не воспринимал статистику „Яндекса“ и эту выборку как репрезентативную и имеющую достоверное значение. Я бы посмотрел все-таки цифры, которые нам дают и ЦИАН, и „Авито“, и, может быть, еще какие-то аналитические издания. <…> Все это немного странно», — поделился Силантьев.

Он добавил, что на рынке всегда существовала конкуренция за информацию рекламного характера. Сервис «Яндекс Недвижимость» появился гораздо позже, на нем размещено меньше объектов, чем на других порталах и сайтах объявлений об аренде и продаже недвижимости. Риелтор уточнил, что может и есть некоторая специфика по городам, но предложений о продаже домов в Москве и Санкт-Петербурге больше на ЦИАН или на «Авито».

Растут ли цены на новостройки

Силантьев подтвердил, что тенденция увеличения стоимости жилья в новостройках действительно есть.

«Все делается для того, чтобы рынок недвижимости продолжать насыщать деньгами», — подчеркнул риелтор.

Собеседник «360» добавил, что сделок с реально заработанными деньгами становится все меньше. Сейчас на рынке недвижимости максимальные цены и максимальные ипотечные ставки — уникальная ситуация.

Надеемся на чудо?

По мнению эксперта, в первые месяцы нового года ситуация на рынке недвижимости останется прежней.

«Связано это с большой инертностью рынка недвижимости. Если рост цен еще можно представить себе быстрым, то снижение — это очень длительный процесс, который вообще годами идет. Как правило, первые движения цен вниз начинаются где-то через полгода после остановки рынка. Любое снижение цен вниз начинается только после остановки рынка недвижимости. Это когда у нас процент сделок падает хотя бы на 50-70%», — пояснил Силантьев.

Жизнь в кредит

Строительные компании и крупные игроки рынка, а это в основном новостройки, не заинтересованы в том, чтобы цены снижались. Как только у них происходит остановка хотя бы на месяц, они тут же бьют тревогу.

«Прибегают в правительство с заявлением, что у них все встало. Локомотивом нашей экономики они считают строительную отрасль», — добавил он.

Они требуют денег, снижения ипотечных станов, выдачи субсидий. Правительство идет на это, появляются новые всероссийские программы, благодаря которым миллиарды рублей идут на рынок недвижимости, отметил Силантьев. В дальнейшем происходит движение этих цен.

«Никак это все не остановить, непонятно вообще, куда это движется. <…> Мы все живем в кредит», — заявил он.

Ранее президент Владимир Путин призвал создавать основу для малого и среднего бизнеса в городах Арктики. Он подчеркнул, что одна из главных задач — закладывать базу для развития сервисной экономики.