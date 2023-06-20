Эксклюзив 20 июня 2023, 01:07 «Стране нужны такие люди». Зачем учить детей мигрантов русскому языку? Детский омбудсмен Волынец: мигрантов нужно учить языку, чтобы они смогли полюбить Россию РИА «Новости»

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В РПЦ призвали ужесточить миграционную политику, чтобы в школах не понижался уровень знания языка из-за того, что им не владеют дети мигрантов. Но почему бы приехавшим в Россию не дать возможность полюбить наш язык, культуру и саму страну? Знание русского поможет им ассимилироваться, чтобы стать частью многонационального народа. Такое мнение в беседе с «360» выразила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Далее — ее прямая речь.

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Стране нужны люди, которые полюбят русский язык

Вот на каком языке человек разговаривает, к той национальности человек и относится. Если человек бьет себя в грудь и говорит, что он представитель какой-то национальности, какого-то народа, но он не знает языка, значит, он не принадлежит к этому этносу. И наоборот. Тот язык, на котором человек разговаривает, он проникается этой культурой. Таким образом мы распространяем нашу русскую культуру, когда мы учим своему языку представителей других наций, других народов.

Мы можем их настолько увлечь, что они будут считать, что это самый лучший этнос на свете. И это правда. Помните, [поэт Владимир] Маяковский сказал: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин!». <…> От мастерства наших учителей, от преподавателей, которые будут учить русскому языку, зависит то, насколько дети-мигранты и взрослые-мигранты будут полюбят наш язык, нашу культуру и саму Россию. А нам нужны люди. Нам нужны люди, которые любят русский язык.

РИА «Новости»

Мигранты влияют на общий уровень образования в стране

Чтобы не страдал уровень знаний наших детей, независимо от того, какой национальности эти дети. И для того, чтобы дети мигрантов могли ассимилироваться более качественно и оперативно, они должны знать русский язык досконально. А когда они учатся в общеобразовательной школе здесь у нас — в России, то они не в состоянии подтянуть русский язык. Потому что дома, к сожалению, не со всеми разговаривают на русском родители, потому что они сами не знают русского языка.

Действительно очень часто при получении гражданства экзамен по русскому языку принимают на формальном основании. Поэтому нам нужно привить любовь к нашему языку детям мигрантов. Мы таким образом добиваемся двух глобальных целей.

Во-первых, это позволяет им действительно качественно ассимилироваться. А вторая цель как раз заключается в том, что общий уровень образования и знаний не снижается. Потому что каждая цепь слаба настолько, насколько слабо ее самое слабое звено. И если в классе есть дети, которые не говорят или плохо говорят по-русски, хотим мы этого или не хотим, но общий уровень снижается в этом классе.

Учить не только детей, но и взрослых

Если мы даем гражданство этим людям, то мы должны позаботиться о том, чтобы при получении гражданства взрослые говорили по-русски качественно, а не для галочки. И чтобы дети тоже знали русский язык.

РИА «Новости»

Нам и взрослых тоже нужно учить. Если будет обращаться более пристальное внимание во время сдачи русского языка уже взрослыми мигрантами даже при получении вида на жительство, то это уже позволит производить отсев тех, кто не хочет изучать язык, кто не хочет постигать нашу культуру, кто хочет просто использовать нашу страну для того, чтобы заработать и уехать.

А вот те, кто приезжает сюда пусть даже в поисках лучшей жизни, но чтобы стать частью нашего многонационального народа, вот мы для них должны предусмотреть изучение русского языка до уровня владения им в свободном формате.