Общество 02 декабря 2023, 14:53 Страхи вместо ожидания чуда. Предновогодняя тревожность объяснима, и с ней легко справиться Психолог Бирарова: тревожность россиян растет на фоне подведения итогов года Freepik

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Опрос показал, что большинство россиян испытывают те или иные страхи перед Новым годом. Причем топ главных опасений практически не меняется из года в год: больше всего людей страшат болезни и беды, которые могут случиться с их детьми. Казалось бы, преддверие Нового года — время ждать чуда и строить амбициозные планы. О том, почему же россияне предпочитают себя накручивать, «360» узнал у психологов.

Три главных страха россиян — тяжелая болезнь (30%), рост цен (27%) и страх за детей (26%), сообщила «Лента.ру», проанализировав результаты опроса аналитического центра НАФИ и страхового дома ВСК. В том, что у них есть какие-то страхи перед Новым годом, признались целых 93% респондентов. Правда, из них 70% все же верят, что ничего плохого не случится. В прошлом году топ-3 был таким же, только на первое место тогда вышел страх инфляции.

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Социальный психолог Наиля Бирарова пояснила «360», что перед Новым годом у людей закономерно повышается уровень тревожности.

Кажется, что какой-то определенный цикл жизни завершается. Новый год — это подведение итогов своего жизненного пути в течение года. Люди думают: вдруг я что-то не успел, что-то не доделал или сделал неправильно, а уже не хватает времени на исправление ошибок? И <…> появляется еще больший страх: вдруг все, что я не доделал в этом году, придется доделывать в следующем. Поэтому повышается тревожность. Наиля Бирарова социальный психолог

Вторичная выгода?

Психолог Марсель Сультеев дал «360» более сложное объяснение. По его мнению, перед Новым годом тревожатся те, кто сам себе ставит в голове блоки по исполнению своих желаний. Он указал на то, что, думая о болезнях, люди сами же провоцируют их, но в итоге это им даже выгодно, поскольку болезнь — объективный барьер на пути к исполнению желаний.

Страх, согласно логике и русскому языку, — это желание, которое имеет вторичные выгоды. Очень часто люди занимаются самокритикой без работы над ошибками, и перед Новым годом они подсознательно испытывают чувство вины за то, что не достигли каких-либо высот за этот прекрасный год. Чтобы наказать себя, они начинают думать о болезнях, бояться их. А болезнь, согласно медицине, — это совокупность негативных эмоций, то есть хронический стресс. Именно по этой причине перед Новым годом люди, не позволяющие себе отдыхать, подсознательно призывают болезни. Ведь когда они будут болеть, они будут дома, им государство будет оплачивать больничный, и они будут просто лежать и не ходить на работу. Марсель Сультеев психолог

Похожую логику эксперт проследил и в страхе роста цен: думая об этом, люди убеждают себя, что «не мы такие — жизнь такая», что это именно из-за цен они откладывают решение жилищного вопроса, поездки, не позволяют себе ничего лишнего.

Что касается переживаний за детей, они обычно не только беспочвенны, но и вредны для самих детей, констатировал психолог. Судя по всему, он считает, что чаще всего этот страх возникает у матерей.

«Сама придумала, что что-то плохое случится, бездоказательно, сама в это поверила и тем самым начинает себя травмировать и травмировать детей. Такие фразы, как „Я же переживаю“, „Я же мать“, у нас уже в быту. Но человек, который переживает <…>, заведомо думает, что он экстрасенс. <…> Это недопустимо для интеллектуального человека, который работает над собой и занимается психогигиеной», — рассудил Сультеев.

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Он отметил, что часто люди перед Новым годом фокусируются на переживаниях, чтобы не винить себя за то, что не справились со своими целями и задачами на год.

Если главный страх касается детей, то итог будет печальным: ребенок видит, что родители в стрессе, «работают зеркальные нейроны», и он волей-неволей берет с них пример. А ведь именно мать и отец обязаны оберегать психическое и физическое здоровье ребенка.

«Новый год — это определенный триггер для тех людей, у которых очень много блоков по исполнению своих желаний, очень много травм касаемо того, что они не умеют принимать себя, принимать, что этот год уже случился, а в следующем можно опять поставить определенные цели. Это люди, которые в Новый год просто не могут позволить себе отдыхать», — подытожил Марсель Сультеев.

Как не раздуть в себе страхи?

На новогодних праздниках времени много, работа не отвлекает, и есть риск вместо приятных дел окунуться в новый виток стресса, гонять в голове по кругу тревожные мысли. Чтобы избежать этого, не стоит «расслабляться слишком сильно» и валяться перед телевизором.

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«Желательно держать себя в тонусе. <…> Если мы праздники проводим деструктивно, только лежим на диване и ленимся, то, скорее всего, после них будет трудно мобилизовать систему организма для выхода на новый уровень активности. Стоит отдавать команды головному мозгу, работать со своим мышлением, структурировать свою дисциплину, мобилизовать самоорганизацию и отдыхать с умом. Хороший досуг — это тоже часть работы», — уверена психолог Бирарова.

Впрочем, о работе после праздников думать пока рано, а вот позаботиться о том, как провести их с умом и отдохнуть не только физически, но и психологически, — самое время.