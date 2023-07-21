Эксклюзив 21 июля 2023, 17:03 «Страх и стресс». Секс пары у памятника в Воронеже мог нанести психологическую травму детям Сексолог Миллер: секс пары у памятника в Воронеже мог серьезно навредить детской психике РИА «Новости»

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Пара, которая занялась сексом у памятника Славы в Воронеже, скорее всего, хотела привлечь к себе внимание. О последствиях молодые люди не думали, заметила в беседе с «360» сексолог Александра Миллер.

Специалист допустила, что у пары нет ни моральных ценностей, ни чувства общности.

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«Что такое общность? Это когда человек чувствует себя причастным к социуму. Он ощущает себя частью общества, которое живет по определенным законам и правилам, у которого есть мораль», — уточнила Миллер.

Она предположила, что на публичный секс молодые люди решились для привлечения внимания. К чему приведет их поступок, пара осознавала вряд ли.

Парень и девушка, заметила Миллер, не только оскорбили чувства прохожих. Их действия вполне могли нанести психологическую травму находившимся рядом детям.

«Дети, безусловно, могут получить травму. Это может быть их первый сексуальный опыт — не физический, а эмоциональный. Он может вызвать страх и стресс. У ребенка может возникнуть акцентуация, в зависимости от того, какой секс был. Поэтому это печальная история», — заключила Миллер.

Памятник, у которого совокуплялась пара, находится на месте братской могилы на пересечении Московского проспекта и улицы Хользунова в Воронеже. Там захоронены советские воины, погибшие в годы ВОВ.

Молодые люди уже стали героями местных пабликов и Telegram-каналов. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.