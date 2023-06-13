Общество 13 июня 2023, 20:41 Столкновение двух танкеров на Лене. Как это скажется на природе? Эколог Рыбальченко: из-за разлива нефти в Лене пострадает рыба Соцсети

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На реке Лене в районе поселка Алексеевск вечером 12 июня столкнулись два танкера «Ерофей Хабаров» и ТР-901, один из которых перевозил 832 тонны бензина. В результате повреждения емкости топливо попало в воду. «360» узнал у экологов, как это ЧП отразится на состоянии окружающей среды.

Столкновение танкеров на реке Лене

Власти Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Киренском районе после столкновения двух танкеров на реке Лене. «Ерофей Хабаров», перевозивший топливо, принадлежит якутской компании «Ленское объединенное речное пароходство». Второе судно — ТР-901 киренского ООО «Алексеевская РЭБ флота» — стояло на ремонте.

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По словам губернатора региона Игоря Кобзева, в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн топлива Аи-92. Утечку устранили через полчаса, тем не менее нефтяное пятно прошло несколько населенных пунктов.

Глава региона подчеркнул, что нужно провести мониторинг воды во всех населенных пунктах вниз по течению — для этого сформировали рабочую группу. Пока специалисты не получат результаты анализов, жителям рекомендовали не купаться в реках.

Ситуацию с разливом нефтепродуктов Кобзев проконтролирует лично.

На месте с населением работают главы администраций совместно с полицией и пожарными, добавил мэр Киренского района Кирилл Свистелин.

Как показало медицинское освидетельствование, капитан одного из танкеров был пьян, судном управлял его помощник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

СК возбудил уголовное дело по статьям 247 (нарушение правил обращения экологически опасных веществ) и 263 (нарушение правил безопасности движения транспорта).

Виновных нужно наказать

Руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ, экологии и природопользования Московской коллегии адвокатов Сергей Сергеев отметил в разговоре с «360», что, помимо мер ликвидации, необходимо привлечь к ответственности виновных.

«Компания будет оштрафована за нарушение правил судоходства, а далее будет рассчитан вред окружающей среде. Это считается по формуле в зависимости от размера пятна. Капитана танкера накажут согласно дисциплинарным внутренним правилам», — объяснил он.

Какими будут последствия для природы

Лена — одна из самый чистых пресноводных рек. На ее побережье большое количество алмазо- и золотодобывающих предприятий. В своей работе они используют промывную воду и химикаты для обогащения, которые зачастую неправильно сливают. В результате их растворяют гигантские массы воды.

Сейчас около 11 населенных пунктов понимают риски и используют скважинное водоснабжение, подтвердил Роспотребнадзор. Никто из местных жителей, кто пьет воду, не пострадает, заверили эксперты.

«Угрозы попадания в водозабор нефтепродуктов нет. Отсутствует угроза затопления столкнувшихся плавсредств», — сообщили ТАСС представители экстренных служб.

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Попавший в реку бензин — Аи-92, в него добавляют присадки. Он покрывает поверхность реки, а присадки будут растворяться.

«Сначала присадки вызовут гибель зоопланктона и фитопланктона и донных растений и рыб, потому что это опустится вниз. После этого в пищевой цепочке пострадает обычная рыба, но не в больших количествах», — рассказал «360» эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко.

Поскольку ЧП произошло летом, это означает другую интенсивность испарения. Есть большая надежда, что в ближайшие часы бензин испарится с поверхности реки. В отличие от нефти, которая растекается тонким слоем, это не приведет к смерти большинства обитателей реки.

РИА «Новости»

Как решать ситуацию?

Боны. Их применяют для локализации разливов опасных жидкостей как на твердой поверхности, так и на водной глади. Боны помогают создать барьер и предотвратить распространение. Однако собрать бензин сложнее, чем нефть.

Использование сорбентов. Это пористое вещество, которое собирает в себя ущерб. Бензин оказывается на дне во впитанном состоянии. Проблему можно купировать, но потом в этом месте будут хуже расти донные растения.

Сорбент — половинчатое решение, которое переносит проблему в будущее, подчеркнул Рыбальченко. Однако есть сорбенты, которые сделаны из органики и легко разлагаются.