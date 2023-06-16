Общество 16 июня 2023, 07:21 Столичному предприятию «Москабельмет» исполнилось 128 лет — Овчинский Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Одному из старейших столичных предприятий «Москабельмету» исполнилось 128 лет 16 июня. За последние пять лет производитель кабельно-проводниковой продукции выпустил свыше 200 километров изделий, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

История «Москабельмета» началась в 1895 году. Предприятие производит оптические, силовые и контрольные кабели, а также медную катанку и проволоку. Продукцию группы компаний используют в энергетической, транспортной, строительной, машиностроительной и нефтегазовой отраслях.

«Сегодня компания объединяет пять заводов, испытательные лаборатории, предприятия торговли и сервисного обслуживания», — обратил внимание Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По его словам, за последние пять лет «Москабельмет» вложил 2,5 миллиарда рублей в модернизацию оборудования и развитие промышленной инфраструктуры. На площадках предприятия трудятся почти 2000 работников, отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В 2020 году группу компаний «Москабельмет» включили в список российских системообразующих предприятий. А в 2022 году производитель кабельной продукции получил статус промышленного комплекса. Благодаря этому организация начала получать крупные налоговые вычеты от города и направлять сэкономленные деньги на развитие.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Предприятие с 2016 года активно внедряло цифровые технологии за счет ответственного подхода к обновлению и модернизации площадок, рассказал гендиректор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков. Это позволило расширить производственные мощности и повысить экономические показатели. Так, по итогам 2022 года «Завод Москабельмет», входящий в группу компаний, принес 515 миллионов рублей чистой прибыли, сообщил генеральный директор.

«Это на 43% больше, чем в 2021 году. Оборот всей группы за прошлый год превысил 39 миллиардов рублей», — отметил Моряков.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В прошлом году предприятие создало IT-компанию «МосИТЛаб». Ее специализацией стало внедрение инструментов цифровизации на российских промышленных предприятиях.

В столичный онлайн-реестр «Банк технологий» включили 10 разработок организации. Перед этим все их проанализировали на успешный опыт применения на промпредприятиях.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Многие из технологий, разработанных «МосИТЛабом», используют на производствах силового и оптического кабеля, а также обмоточного провода от «Москабельмета». Благодаря этому предприятие может показывать потенциальным заказчикам эффективность использования инновационных решений и улучшать экономические показатели.