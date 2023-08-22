Эксклюзив 22 августа 2023, 12:57 «Стоит мыть». Россиянам рассказали, как выбирать безопасные фрукты в магазинах Нутрициолог Писарева: воск с покупных фруктов можно убрать с помощью теплой воды Freepik

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В Госдуме предложили запретить продажу обработанных воском и химикатами фруктов и овощей. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с «360» отметила, что исключить обработку таких продуктов вряд ли получится — они не будут доезжать до покупателя.

Зачем обрабатывают фрукты и овощи?

Продукты, которые доставляют из-за границы, обрабатывают воском. Это необходимо, ведь такие фрукты и овощи долго везут, им необходимо сохранить товарный вид. Воск может быть как натуральным, так и синтетическим, пояснила собеседница «360». То, что продается в магазинах, считается безопасным и проходит проверку Роспотребнадзора.

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«Конечно же, мы никогда не поймем, каким образом обработано яблоко, которое мы купили: синтетический это воск или натуральный. По внешнему виду это невозможно определить. Но любые фрукты перед употреблением стоит мыть. Особенно тщательно, если фрукты не из России», — подчеркнула она.

По мнению эксперта, запретить обрабатывать фрукты воском вряд ли получится.

«Они будут сгнивать и не доходить до покупателя. Хочу рекомендовать покупать сезонные продукты. Сейчас — арбузы, яблоки», — поделилась Писарева.

Опасность воска

Обработанные фрукты могут вызвать аллергию у людей: высыпания, зуд и другие раздражение. Кроме того, может быть реакция со стороны желудочно-кишечного тракта.

«Сам по себе воск не так опасен. Но не стоит покупать фрукты вдоль дорог или около метро, где много выхлопных газов, грязи. Все это оседает на продуктах, а воск хорошо впитывает. Это несет вред», — отметила нутрициолог.

Большая опасность, когда фрукты привозят еще зелеными и отправляют дозревать в газовые камеры.

«Тогда в них накапливаются нитраты. Это намного вреднее, чем обработка воском», — почеркнула диетолог.

Что делать?

Чаще всего воск отмывается теплой или горячей водой — он плавится. Либо можно замочить фрукты в воде на 10-15 минут, а после протереть тряпкой или салфеткой.

«Также можно промывать фрукты с помощью яблочного уксуса, тогда они будут лучше очищаться. Многие снимают шкурку с фруктов, тем самым избавляются от вредного вещества. Но теряют и много полезного», — рассказала Писарева.

В шкурке содержится клетчатка и большая часть полезных элементов, напомнила эксперт.