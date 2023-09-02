Общество 02 сентября 2023, 18:33 Стюардесса завела сердце младенца в самолете Москва — Сочи. Как это было Врач Карабанова посоветовала начинать летать в самолетах с детьми от года Unsplash

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Двухнедельного младенца спасли в конце августа на борту самолета, летевшего из Москвы в Сочи. Сердце ребенка завела бортпроводница Людмила Лелюк. После того как маленький пассажир снова начал дышать, девушка расплакалась от счастья.

На десятом нажатии он вздохнул

ЧП произошло 28 августа. Когда ребенок внезапно перестал дышать, выяснилось, что помощь нужно оказывать бортпроводникам — среди пассажиров врачей не оказалось. Время шло даже не на минуты, а на секунды.

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Стюардесса Людмила Лелюк делала младенцу массаж сердца. На десятом нажатии ребенок вздохнул и снова начал дышать. От сильных эмоций Лелюк расплакалась.

После реанимации бортпроводница весь оставшийся полет сидела рядом с младенцем и его родителями.

«Я держала кислородную маску и контролировала ситуацию, потому что думала, что приступ может повториться. Я была рядом до конца полета и до того момента, пока не пришли работники медицинской службы», — поделилась она в беседе с РИА «Новости».

Когда начинать летать с детьми

Сразу после посадки самолета спасенного младенца осмотрели прибывшие в аэропорт врачи скорой помощи. После ребенка отвезли в городскую клиническую больницу. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Комментируя случившееся, врач-педиатр Светлана Карабанова напомнила о том, что перевозить детей на самолете желательно по достижении ими возраста одного года.

«Вестибулярный аппарат у детей вообще очень слабый, а когда идет взлет и посадка, происходит активно давление на ушные раковины, на головной мозг. Поэтому чем позже ребенок полетит, тем лучше для него», — пояснила эксперт в беседе с «360».

Карабанова добавила, что перед полетом ребенка обязательно стоит показать лору, чтобы врач осмотрел состояние барабанных перепонок и носоглотку ребенка.

Бортпроводников представят к наградам

Высокую оценку действиям проводников самолета дала председатель Шереметьвского профсоюза бортпроводников Илона Борисова.

«Это просто аплодисменты, девочки выполнили свои обязанности в полном размере», — подчеркнула она в комментарии «360».

Специалист пояснила, что в процессе обучения бортпроводники изучают в том числе и оказание первой врачебной помощи.

Если отсутствует человек с медицинским образованием в самолете, то бортпроводники применяют свои знания. Мы проходим обучение в том числе и проведению реанимации, закрытому массажу сердца и так далее. То есть полный перечень состояний, на которые бортпроводник должен среагировать и оказать помощь. Илона Борисова глава Шереметьвского профсоюза бортпроводников

Известно, что бортпроводников рейса «Аэрофлота» SU 1118, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, представят к ведомственным наградам. В конце августа об этом объявили в Минтрансе.

«Экипаж воздушного судна проявил мужество при выполнении своего служебного долга. Их незамедлительная реакция, а также применение на практике <…> знаний и навыков позволили избежать трагедии», — подчеркнул глава ведомства Виталий Савельев.

К наградам представят бортпроводников Людмилу Лелюк, Анастасию Калитенко, Анну Лескову, Ольгу Саплину, Марину Фролову, а также преподавателя Авиационной школы «Аэрофлота» Александра Протопопова.