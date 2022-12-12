Общество 12 декабря 2022, 18:27 Стиль и дизайн. Новая программа Interior design trends of 2023 расскажет все о материалах для дома Вышла новая передача о дизайне — Interior design trends of 2023

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Сегодня выходит новая диджитал-программа о дизайне — «Interior design trends of 2023», и в первом выпуске специалисты расскажут все о ванной комнате. Эксперты ООО Торговый Дом «Стильные Душевые» и ООО ТД «САЛИНИ» объяснят, что выбрать — душ или ванную, какие материалы выбрать и на что ориентироваться в первую очередь.

Ванная или душ

Если для старшего поколения ванная была исключительно местом чистки зубов принятия душа, то сегодня времена изменились. Теперь это важная часть квартиры, которая помогает расслабиться, демонстрирует ее стиль. Об этом рассказал дизайнер интерьеров, декоратор Виталия Романовская.

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“Сейчас ванна воспринимается уже как комната и ведущие итальянские фабрики они, например, уже делают такие предложения как объединить спальню с ванной, делать перегородку или делать вообще без перегородки стеклянной. Там можно поставить какое-то кресло, диван даже — это место такой силы, спа, место отдыха”, - отметила она.

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Однако в нынешних реалиях огромную роль играет площадь квартиры. Менеджер “Стильных Душевных” Артем Власов подчеркнул, что сберечь пространство поможет душевая кабина.

«Конфигурация поддонов и душевых ограждений позволяет сегодня просто исключить ванну из любого санузла», — заметил он.

Более того, в «Стильных Душевых» предложили обратить внимание на лейки и стойки. Вариантов сейчас огромное количество, так что можно сделать любую ванную непохожей на другие.

Материалы для ванной

Специалисты напомнили о многообразии материалов и цветов, которые сегодня используют для ванных комнат. Это многообразие позволяет сделать душевую не только стильной, но и безопасной.

«Душевые ограждения, которые производим мы, сделаны из закаленного стекла, безопасного стекла. Разбить его достаточно сложно, но если вдруг так получилось, то стекло разбивается на очень мелкие детали, что позволяет избежать травм», — подчеркнул Власов.

Директор по продажам ООО ТД «САЛИНИ» Татьяна Плотникова отметила, что сейчас большой популярностью пользуются каменные ванные. Благодаря современным технологиям они обладают теми плюсами, которыми ранее могли похвастаться только чугунные.

«У нас разнообразие ванн: не только отдельно стоящие, мы делаем и встройку. Встраиваемые ванны из камня сейчас очень востребованы. Они сохраняют тепло, отличаются высоким качеством и износостойкостью. Одним словом, преимущество много», — заключила она.

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