Эксклюзив 15 июня 2023, 16:56 Стартаперским духом пахнет. Во «ВКонтакте» появится видеоредактор, основанный на ИИ Вице-президент «ВКонтакте» Тоболь рассказал о создании видеоредактора, основанного на ИИ

Читать 360tv в

Большая часть аудитории Рунета — 86% — пользуется «ВКонтакте». Об этом рассказал вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь «360» на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы лидеры, мы выбрали тренд по созданию отдельных сервисов, потому что люди любят разделять информацию, которая им нравится», — подчеркнул он.

Реклама

Отдельный мир видео

Тоболь отметил, что аудитория очень полюбила VK Клипы — короткие вертикальные видео в соцсети, при этом «ВКонтакте» никогда не позиционировал себя как YouTube.

«У нас был видеохостинг, который мы развиваем 10 лет, раздаем шесть терабит трафика. Это большая история. В этом году „ВКонтакте“ вошел в топ трафикогенерирующих компаний. Мы кратно растем», — заявил спикер.

По словам Тоболя, клипы во «ВКонтакте» за год выросли в 2,5 раза, но компания не собирается конкурировать с другими платформами. Вице-президент сказал, что у «ВКонтакте» свой путь.

«Тем более у нас первая позиция в Рунете. У нас всегда была монетизиционная программа, мы выплатили четыре миллиарда рублей создателям контента, помогали авторам в монетизации. Ничего нового мы кардинально не изменили. Но видим прирост авторов — их уже более двух миллионов», — поделился собеседник канала.

Наиболее активная аудитория «ВКонтакте» — люди в возрасте 12-24 лет, рассказал вице-президент. Однако молодая аудитория в целом больше пользуется интернетом, добавил Тоболь.

Что делает искусственный интеллект «ВКонтакте»?

С помощью ИИ соцсеть помогает пользователям обрабатывать контент, улучшать качество видео, делать дипфейк.

«Если говорить про ближайшие шаги, мы создаем видеоредактор, основанный на ИИ, чтобы авторы могли делать еще более интересный контент», — рассказал Тоболь.

Также спикер обратил внимание, что к компании «приходят кинотеатры», которые устраивают кинопоказы. Это дольно интересный формат.

«Когда я 10 лет назад пришел в группу „ВКонтакте“, мы понимали, что у нас есть возможности и шансы разработать с нуля эти технологии — это было уникальное предложение, создать классный продукт (видеосервис — прим. ред.). Это был правильный выбор. У нас очень стартаперский дух, и мы стараемся это сохранять», — заключил Тоболь.

Ране вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что уже больше половины крупных российских компаний внедрили ИИ в свою работу.