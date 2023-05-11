Общество 11 мая 2023, 09:48 Станции на Казанском направлении готовят к МЦД-3. Что предстоит сделать Собянин: МЦД-3 и МЦД-4 планируется открыть уже осенью РИА «Новости»

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Два новых диаметра наземного метро МЦД-3 и МЦД-4 планируют открыть в Москве этой осенью. Благодаря этому город станет доступнее для жителей столицы и Подмосковья. О том, как идут работы, рассказал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

Большой этап, по его словам, представляет подготовительная работа. Это и строительство дополнительных путей, закупка новых поездов, ремонт и реконструкция станций.

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Также предстоит внедрить сложные информационные системы — они необходимы для бесплатных пересадок на метро. Потребуется и благоустроить прилегающие территории.

Будущий МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» — это 85 километров и 41 станция. Пересадочными на метро, МЦК и другие диаметры будут 14 из них, уточнил Собянин.

Благодаря МЦД-3 путь из Зеленограда до Раменского займет всего два часа. А на дорогу из центра Москвы до Раменского уйдет не более 1,5 часа.

Чтобы связать Октябрьскую железную дорогу с Казанским направлением, необходимо фактически заново построить Митьковскую соединительную ветвь. Сергей Собянин мэр Москвы

Сейчас на Казанском направлении продолжается масштабный ремонт и реконструкция станций. Работу идут совместно с РЖД и перевозчиком ЦППК.

Будущей конечной станцией станет Ипподром. Там возведут транзитный пешеходный мост для безопасного перехода через пути и выхода на платформы.

Капремонт платформ и навесов идет на промежуточных станциях. Здесь обновят турникетные павильоны и кассовые залы.

На станциях МЦД-3 Быково, Вешняки, Красково, Кратово, Панки, Плющево, Сортировочная, Удельная и Ухтомская появятся динамические табло, стойки SOS и понятная навигация. Системы оповещения пассажиров заменят на новые.

Чтобы оплатить проезд было быстро и легко, установят новые валидаторы с широкими экранами и подсветкой. По информации Собянина, сейчас уже смонтировали 148 аппаратов на 31 станции будущего МЦД-3.

Часть станций будет готова к открытию МЦД-3, реализация более сложных проектов займет еще пару лет. Сергей Собянин мэр Москвы

Отдельно он обратил внимание на обновление подвижного состава. На сегодняшний день на Казанском направлении уже работают 20 современных поездов ЭП2Д с Wi-Fi, возможностью подзарядки гаджетов, местами для велосипедов. Важно, что все вагоны приспособлены для маломобильных пассажиров.