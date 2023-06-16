Эксклюзив 16 июня 2023, 17:30 Цифра станет привычной. Руководитель электронной торговой площадки РЭО — о разработке Руководитель ЭТП ППК РЭО Абдурахимов назвал результативной разработку Подмосковья Телеканал «360»

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Разработанная РЭО Электронная торговая площадка уже помогла заработать более миллиарда рублей. С течением времени она станет чем-то максимально привычным для людей. Об этом «360» на полях ПМЭФ заявил руководитель площадки ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Свой продукт Электронная торговая площадка запустила в сентябре 2022 года. По прошествии времени она продолжает привлекать пользователей: сейчас их уже порядка 85. Они выставляют лоты, продают и покупают товары, отметил Абдурахимов. В Московской области лидерами по размещению стали такие компании, как «Эколайн», «Хартия» и «Скандипак», добавил он.

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«На площадке сделали уже более миллиарда рублей. Это хороший результат», — подчеркнул Абдурахимов.

Руководитель Электронной торговой площадки напомнил, что раньше люди вызывали такси при помощи поднятой руки. Сейчас условия жизни изменились, и человек не может жить без различных сервисов.

«То же самое касается и нашей площадки. Постепенно она станет чем-то максимально привычным. У нас есть лозунг: „Совершайте только чистые сделки“», — добавил он.

Отрасль, в которой создали площадку, довольно серая. Но инновационное изобретение сможет сделать ее прозрачной и понятной, заверил Абдурахимов.

Сегодня СМИ активно освещают работу площадки в отраслевых мероприятиях. Примером тому служит форум «Экология». Кроме того, ее разработчики создали специальный отдел, который помогает пользователям использовать этот инструмент.

«Одно из преимуществ — электронный документооборот. Важный момент, что он укладывается в федеральный проект „Экология“. Электронный документооборот безопасен — на площадке есть несколько степеней защиты. Есть удостоверяющий центр, которые дает гарантии, что все безопасно», — отметил Абдурахимов.

Электронная торговая площадка, по его словам, помогает отраслям и компаниям. Те, кто хоть один раз попробовал ее, уже не могут работать без нее, признался Абдурахимов.

Презентацию своего продукта РЭО начал как биржу вторичных материальных ресурсов. Со временем Электронной торговой площадке удалось выйти за ее границы. В новую разработку добавили модуль логистики, сервис банковского кредитования и гарантий. В ближайшее время РЭО презентует здесь новый элемент безопасности — аналог эксроу-счетов.

«Есть также возможность получить лизинговые и страховые услуги, скоро появится модуль анализа цен, пока он работает в тестовом режиме. До этого никто этого не делал. Многие банки хотели бы получать такие данные для оценки инвестиционных проектов в регионах», — заметил Абдурахимов.

Руководитель Электронной торговой площадки ППК РЭО также отметил, что сегодня на рынке есть определенный дефицит вторсырья, а также отсутствие коммуникации между участниками. Однако при помощи новой торговой площадки они могут узнать друг о друге.

Участниками Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) ранее стали 36% компаний, предоставляющих услуги по обращению с отходами. На платформе могут регистрироваться только проверенные утилизаторы из реестра Российского экологического оператора.