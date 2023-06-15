Эксклюзив 15 июня 2023, 12:03 «Станем независимыми». Директор «Гормаш Глобал» — о важности нового завода по горному машиностроению в Подмосковье Директор «Гормаш Глобал» Каширский: завод обеспечит технологический суверенитет России Телеканал «360»

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Новый завод по горному машиностроению появится в Подмосковье, соглашение о выделении земельного участка под строительство предприятия подпишут с правительством Московской области. Об этом на полях ПМЭФ рассказал «360» коммерческий директор «Гормаш Глобал» Алексей Каширский.

По его словам, на строительство завода отвели три года. Выпускать он будет более тысячи единиц техники в год, что позволит обеспечивать все профильные предприятия России. В течение четырех лет компания планирует выйти на полностью независимое производство.

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«Это важно для развития нашего бизнеса и для всего горно-добывающего сектора страны», — отметил он.

Каширский рассказал, что компания молодая, основали ее в 2019 году. Занимается продажей горнодобывающего оборудования и сотрудничает с научной сферой.

«Изначально мы хотели по специнвестконтрактам производить с иностранными партнерами, но, ввиду новых условий, мы идем по своему пути. Это тоже хорошо, мы скоро придем к тому, что станем независимыми», — сказал Каширский.

Директор «Гормаш Глобал» дополнил, что целью создания предприятия является импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета России. Площадку в Московской области выбрали, поскольку правительство региона нацелено на этот же результат и много делает в сфере импортозамещения и привлечения бизнеса.

«Нам выделяют участок достаточно большой, оказывают поддержку по подключению к сетям. Есть программы по субсидированию процентной ставки, та же строительная ипотека. Мы очень довольны», — добавил он.

Каширский призвал черпать лучшее из советских достижений. В пример он привел градообразующие предприятия «Туполев» и «Антонов», которые конкурировали между собой и давали таким образом толчок развитию отрасли. Он также отметил важность возвращения черчения в школы, поскольку ребятам со способностями это может дать старт в карьере. Директор добавил, что компания сейчас ведет переговоры с правительством Московской области и техникумами по привлечению новых кадров на предприятие.

«Мы сами готовы организовывать обучение, давать своих специалистов, чтобы получать более или менее подготовленные кадры. Там будут работать разные инженеры, специалисты по работе с разными станками, это большой технологический прорыв», — заключил Каширский.