Общество 31 мая 2023, 23:52 Стало известно содержание деловой программы ПМЭФ-2023 Фонд Инносоциум проведет 5 сессий соцнаправленности в рамках деловой программы ПМЭФ-2023 пресс-служба Фонда Росконгресс

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В рамках деловой программы ПМЭФ-2023 Фонд Инносоциум проведет пять сессий социально-культурной и общественно значимой направленности, сообщили в Фонде Росконгресс. Участниками дискуссий станут сенаторы, члены правительства, главы регионов и руководители крупнейших корпораций.

Днем 15 июня состоится сессия «Человек благополучный», в ходе которой обсудят подход к созданию условий для полноценной жизни людей. В тот же день проведут сессию «Кинопроизводство в России сегодня: собственные ресурсы и новые партнерства», модератором которой станет заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки. В дискуссиях примут участие министр культуры России Ольга Любимова, главы отечественных киностудий, а также их коллеги из Ирана, Индии и ОАЭ.

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Сессия «Герои за кадром: как снимать индустриальное кино?» состоится 16 июня. После проведут обсуждение на тему «Социальные партнерства как новое конкурентное преимущество». Там можно будет услышать руководителей крупный промышленных компаний и благотворительных организаций.

Днем 17 числа в рамках деловой программы ПМЭФ-2023 состоится сессия «Диалоги культур в эпоху глобальных изменений». Ее посвятят гуманитарному взаимодействию и культурным обменам, а выступят начальник Управления президента Сергей Новиков, спецпредставитель главы государства Михаил Швыдкой. Модератором будет заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева.

В ПМЭФ-2023 примет участие делегация из Алжира. Страны намерены развивать двустороннее сотрудничество.