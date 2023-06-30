Общество 30 июня 2023, 17:16 Стало известно, как в советское время снимали фильмы с интимными сценами Кинокритик Кушнир рассказала, как снимали фильмы с интимными эпизодами в СССР Кинопоиск

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Кинокритик и писательница Елена Кушнир в беседе с РИА «Новости» рассказала, как в Советском Союзе снимали фильмы с интимными сценами. Она рассказала, что в 1920-е годы на экранах показывали кино с обнаженными сценами, когда к власти пришел Иосиф Сталин, все закончилось.

«Тем не менее всегда давали понять, что персонажи живут как муж с женой, хотя ничего такого между ними показано не было», — заявила она.

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По словам эксперта, воплощением эротизма в живописи и скульптуре, а также в кино того времени стали люди с атлетическим телосложением. Более ярко эротика начала проявляться уже в шестидесятых. Позже стали даже показывать эротические сцены, хотя, по современным меркам, довольно скромные.

«Как в картине „Еще раз про любовь“», — отметила Елена.

«Еще раз про любовь» — советский черно-белый фильм режиссера Георгия Натансона. В Москве премьера состоялась 11 мая 1968 года. После этой картины Татьяна Доронина, сыгравшая главную роль, навсегда стала звездой. Кино снимали по пьесе «104 страницы про любовь» драматурга Эдварда Радзинского. Произведение по сей день считается классикой советского кино.

Эротика в народном стиле

Красочным была также одна из кинокартин советского режиссера Андрея Тарковского — «Андрей Рублев». Фильм вышел в 1966 году, он показал Русь начала XV века, когда в стране были княжеские междоусобицы. В эту же эпоху появляется великий живописец и иконописец. Елена рассказала, что эротической картиной в фильме был эпизод со сценой в ночь на Ивана Купалу.

«Там показаны обнаженные люди, присутствует эротика в народном стиле», — отметила она.

Секс-символы советского кино

Эротика в фильмах — не только постельные сцены, но и обаяние актеров, уверен специалист. Кушнир напомнила, что секс-символом стала Маргарита Терехова, сыгравшая в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» роль Миледи.

Советский трехсерийный музыкальный приключенческий телефильм по роману Александра Дюма-отца «Три мушкетера» сняли в 1978 году. Он до сих пор остается любимой картиной миллионов зрителей.

Еще одной яркой и обожаемой артисткой была Светлана Тома — особенно запоминающейся стала ее игра в фильме «Табор уходит в небо». Кинокритик заметил, что актриса настолько харизматичная, что на нее обращали внимание все мужчины.

Премьера «Табор уходит в небо» состоялась 5 апреля 1976 года. Киноленту сняли по мотивам произведений Максима Горького. В основе сюжета — несколько пересекающихся историй любви.

Начало 90-х

По словам собеседницы издания, в эпоху перестройки появилась традиция снимать любовные сцены, и она никуда не делась. В 1990-е годы начали показывать на экранах больше и свободнее.

«Перестроечная эротика — эксплуатационная. Как и многое в те времена: боевики, запрещенные вещества. Запреты сняли — плотину прорвало, все это хлынуло на экран», — поделилась эксперт.

Как сообщило агентство: «„В СССР секса нет!“ — фраза известная, но, конечно, неверная».

В настоящее время постельные и эротические сцены чаще используют в фильмах даже не в качестве провокации, а как средство выразительности.

Сейчас в фильмах, показывающих эпоху 90-х годов эротические эпизоды присутствуют. Звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», актриса Валентина Лапина рассказала, как снималась в постельных сценах фильма о подростках. По словам артистки, работа далась ей нелегко, но она соблюдала важное для себя правило — снималась только полуобнаженной.

Ранее о постельных сценах в кино высказался российский актер, кинорежиссер и сценарист Гоша Куценко. По его мнению, актер должен идти на все, в том числе не пользоваться специальными накладками.