Общество 11 июня 2023, 17:33 Стали известны социальные темы в рамках деловой программы ПМЭФ-2023 Фонд «Инносоциум» проведет межструктурный диалог по социальным темам на ПМЭФ-2023 Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Межструктурный диалог по социальным темам состоится в рамках деловой программы ПМЭФ-2023. Его проведет социальная платформа фонда «Росконгресс» — фонд «Инносоциум».

Что вынесли в фокус внимания повестки

Дискуссий и сессии в рамках деловой программы посвятят наиболее важным темам социально-экономического развития России. Участники затронут вопросы об укреплении устойчивых партнерских связей государства, бизнеса и некоммерческого сектора. Будет на повестке и тема использования потенциала НКО. Уделят внимание также вопросу о мерах поддержки в человекоцентричном формате.

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Ожидается, что в дискуссиях примут участие представители органов власти, бизнесмены и представители более 40 крупнейших некоммерческих организаций.

«В фокусе внимания повестки, предложенной социальной платформой фонда „Росконгресс“, находятся вопросы сбалансированного подхода при формировании условий для полноценного развития каждого члена общества», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Он выразил уверенность, что взаимодействие государственных, корпоративных, некоммерческих участников приносит синергетический эффект для общества в целом.

«Культурные проекты, которые реализуют НКО по всей стране, создают инфраструктуру для людей, делают жизнь интереснее, дают возможности для самореализации, становятся точками роста для жителей населенных пунктов», — напомнил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

По его словам, проекты такого направления НКО реализовывали всегда, а задача Президентского фонда культурных инициатив состоит в том, чтобы помочь в воплощении в жизнь новых идей.

«Третий сектор — мощнейшая сила на культурном фронте, именно поэтому важно поддерживать культурные проекты некоммерческих организаций», — подчеркнул Карманов.

Подробнее о темах сессий

В четверг, 15 июня, пройдет сессия «Человек благополучный» — главная цель социальной политики и основной ресурс развития страны». Модератором выступит и. о. ректора президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров.

К обсуждению пригласили зампредседателя Совфеда Галину Карелову, губернатора ХМАО Наталью Комарову, первого заместителя министра труда Ольгу Баталину, гендиректора АСИ Светлану Чупшеву, руководителей госкорпораций, благотворительных и научных организаций.

На следующий день, 16 июня, состоится сессия «Социальные партнерства как новое конкурентное преимущество». Ее модератором станет исполнительный директор «РБК-ТВ» Илья Доронов.

Среди приглашенных участников — министр экономического развития Максим Решетников, замгендиректора Фонда президентских грантов Антон Долгов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, главы крупных промышленных компаний и благотворительных организаций.

Дискуссии «#Равный равному: как создать инклюзивное общество?», «Наставничество как тема года, или как сохранить тренд на передачу опыта», «Конный спорт. Искусство быть рядом» пройдут на стенде соцплатформы фонда «Росконгесс».

К обсуждению пригласили руководителей комитетов Госдумы, глав благотворительных фондов, социально ориентированных НКО и спортивных федераций.

В заключительный день ПМЭФ — 17 июня — состоится «День НКО на ПМЭФ: результаты и планы на будущее». На нем обсудят практики нетворкинга, развитие соцпроектов и предложения по форматам и механизмам участия лидеров общественных проектов в партнерских программах Фонда президентских грантов и фонда «Инносоциум».

Партнером программы выступит «ВКонтакте» — основная социальная сеть мероприятия и стриминговый сервис.