Эксклюзив 15 июня 2023, 20:10 Феномен современного российского кино — в чем он? Ответила Дарья Мороз Актриса Мороз рассказала об успехе сериала «Содержанки» и развитии отечественного кино Телеканал «360»

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Российский драматический сериал «Содержанки» произвел фурор на отечественном кинорынке. Картина сразу же полюбилась миллионам зрителей и получила высокие рейтинги. В 2023 году вышел финальный сезон ленты. Актриса Дарья Мороз, исполнившая главную роль в сериале, рассказала «360» на полях Петербургского международного экономического форума, что изначально планировалось, что заключительной станет третья часть цикла.

«Мы хотели, чтобы третий сезон был финальным, но случился четвертый, и он идеально завершил эту историю, которая стала очень популярной», — высказалась артистка.

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Показали то, чего еще не было на экранах

На вопрос, почему же сериал «Содержанки» стал таким нашумевшим, Морозова ответила: «Бог его знает». По мнению актрисы, чем качественнее продукт, чем больше любви и профессионализма в него вложено, — тем больше шансов, что он станет любимым и востребованным.

«Это был проект нового времени, он дал возможность подсмотреть в замочную скважину и увидеть новый срез общества. Его довольно честно показали, было сыграно классно и правдиво, без каких-либо оценок. Не было задачи высказать позицию», — поделилась она.

Для Мороз успех любого фильма — всегда загадка. Однако, когда на выходе что-то «получается», это очень радостно. По мнению актрисы, невозможно просчитать формулу успеха, можно лишь максимально любить то, что делаешь.

«Тогда есть шансы, что твой месседж дойдет до мира. Содержанки — это разговор о том, что важнее: золотой телец или энергия любви и жизни, настоящее и глубокое? Там много иронии, и она хороша», — подчеркнула Мороз.

Что там у отечественного кино?

Сейчас у российских кинопроизводителей, продюсеров появилось много возможностей, считает спикер издания. Она отметила, что «приученность» смотреть отечественные фильмы в определенное время сошла на нет. Целое поколение выросло на зарубежных сериалах, а сейчас люди заново учатся воспринимать российское кино, сказала Мороз.

«Для российского кино появились большие возможности. Наш продукт имеет шансы стать востребованным. Идут разговоры, чтобы больше в него инвестировать. Это может дать хороший рост, нужны молодые режиссеры и авторы», — подчеркнула артистка.

Многие артисты уехали за границу, что внесло определенные сложности, но зато у тех, кто был на втором плане, появилась возможность проявить себя, добавила она.

«Стакан наполовину полон», — подчеркнула Мороз.

По мнению Дарьи, сейчас у многих изменились приоритеты. Это чувствуется и на сцене в театре, и даже просто на улице.

«Проходные вещи воспринимаются с меньшим вниманием, хочется больше копнуть, глубже. Это очень здорово», — сказала собеседница телеканала.

Какие герои нужны зрителю в России?

Актуальный герой, заявила Морозова, — умный, сложный, не всегда положительный.

«Он находится в поиске себя. Весь кинематограф всегда в поисках этого героя. Сейчас чем сложнее, умнее и тоньше — тем лучше, потому что такое время. Он (герой — прим. ред.) должен быть неравнодушным, исследовать мир и себя, искать ответы на свои вопросы», — заключила актриса.