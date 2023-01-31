Общество 31 января 2023, 23:15 Стабильная работа и понятное будущее. Госслужбу сделают более привлекательной для молодежи HR-эксперт Мурадян: госслужба непривлекательна для молодежи из-за устаревших условий труда

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Государственную и муниципальную службу захотели сделать более привлекательной для молодежи. Президент России Владимир Путин поручил заняться вопросом правительству. Сейчас молодых специалистов отпугивают устаревшие условия труда, маленькие зарплаты и жесткая иерархия в отношениях с более опытными сотрудниками. При этом госслужба может обеспечить стабильное будущее, что крайне важно в неспокойное время.

Поручения президента

Кабмин обязали подготовить свои предложения по повышению привлекательности госслужбы к 1 марта 2023 года. Ответственными назначили премьера Михаила Мишустина и руководителя администрации президента Антона Вайно. Поручение лидера страны опубликовали на сайте Кремля.

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Согласно документу, правительство и администрация президента должны не только проработать вопрос, связанный с госслужбой, но и придумать меры для совершенствования организации стажировок в органах госвласти и местного самоуправления. Речь идет о молодых людях, обучающихся в вузах. Путин поручил еще и предусмотреть необходимые механизмы финансирования.

Минусы госслужбы

Сейчас молодежь неохотно идет на государственную и муниципальную службу. Как пояснил «360» HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян, подобная работа непривлекательна по нескольким причинам.

«Условия труда уже, к сожалению, устарели. Они выстроены по модели 2005 или 2007 года и с этого момента не пересматривались. Именно поэтому президент поручил пересмотреть условия вознаграждения госслужащих. Это первый момент, и он очень важный», — отметил эксперт.

РИА «Новости»

Политолог, экономист и бизнесмен Евгений Змиев в первую очередь выделил жесткую иерархическую и бюрократическую культуру предыдущих поколений. Молодежь отпугивают подобные устои, поэтому возникают сложности при общении со старшими коллегами.

Второй момент заключается в сложности трудоустройства. Издавна считается, что все хорошие места заняты родственниками и знакомыми, а людей со стороны берут лишь на нехорошие места, где надо много работать и где мало платят. Евгений Змиев политолог, экономист

Молодые люди хотят получать адекватную зарплату, если они много трудятся. Еще одной причиной эксперт назвал непонятную карьерную лестницу на госслужбе.

«Если на рынке вполне понятны темпы движения, есть возможность перехода из компании в компанию, из отрасли в отрасль, есть потенциал роста заработной платы и бонусов, то на госслужбе такой предсказуемости нет», — отметил Змиев.

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Мурадян выделил также изменения, которые должны затронуть дотации за переезд на Крайний Север. Сейчас их нельзя назвать стимулирующими к работе.

«В 2005 году приняли закон, по которому после 30 лет денежная премия за то, что молодой специалист приезжает на Север, становится существенно меньше. Это снизило привлекательность работы на Севере. Теперь в этой части зарплату будут пересматривать», — подчеркнул он.

Власти просубсидируют и направления, связанные с трудоустройством выпускников на первую работу. Это значит, что те молодые люди, которые пойдут работать впервые, получат дотации.

«В том числе, например, люди, которые будут устраиваться на общественно значимые должности, у них страховые взносы будут пониже, как у российских студенческих отрядов — 7,6%» — отметил эксперт.

Гарантия стабильности

В связи с последними событиями, как пояснил Мурадян, работа в коммерческом секторе стала крайне нестабильной. Трудоустройство в иностранных компаниях вообще превратилось в лотерею — уволят или нет. На этом фоне работа в российских организациях стала гарантией стабильности.

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«Сейчас сильно повысилась привлекательность государственной службы. Во-первых, потому что потенциально возможно бронирование при мобилизации; а во-вторых, это самая стабильная работа, так как уволить человека с госслужбы крайне тяжело, в отличие от коммерции», — подчеркнул руководитель школы развития карьеры.

Он напомнил, что за последние годы Россия несколько раз сталкивалась с кризисами. Люди устали от проблем и стараются выбирать не очередную лотерею, а стабильное и понятное будущее.