Эксклюзив 19 января 2023, 16:48 США оскорбились из-за сравнения с Третьим рейхом, но на правду не обижаются Политолог Ярошенко: Белый дом оскорбился на правду о попытках Запада решить русский вопрос РИА «Новости»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал целью политики Запада окончательное решение русского вопроса. Министр сравнил это с попытками Гитлера уничтожить европейское еврейство. В ответ в Белом доме сильно обиделись, назвав высказывания министра «оскорбительными, смехотворными и абсурдными». Однако в США поспешили с такой бурной реакцией. На правду, как известно, не обижаются, заметил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко. В беседе с «360» он напомнил, что коллективный Запад в разных проявлениях на протяжении веков пытался бороться с Россией. И сейчас он явился в облике НАТО во главе с США.

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Далее — прямая речь.

Вашингтон оскорбился на правду, но на правду, как известно, не обижаются. Нужно помнить, что коллективный Запад, вне зависимости от исторического воплощения — будь то Речь Посполитая или немецкие крестоносцы, империя Наполеона или Третий рейх, — всегда хочет расчленить, уничтожить Россию и присвоить ее ресурсы. Так было испокон веков, больше тысячи лет разные исторические воплощения Запада приходят в Россию с войной и пытаются ее поработить.

Сегодня таким историческим воплощением коллективного Запада является НАТО, а руководят всей этой свистопляской США. Поэтому абсолютно обоснованно сравнение НАТО со странами «оси», а США — с Третьим рейхом.

Конечно, стремление решить «русский вопрос» — это их историческая потребность. Без окончательного решения «русского вопроса» у Запада очень быстро закончатся ресурсы для обеспечения высокого уровня потребления, уровня жизни. Поэтому, собственно, они действуют таким образом, чтобы окончательно решить этот вопрос.

В чем он заключается? Мы видим, как по всему миру через отмену русской культуры стали просто расчеловечивать россиян. Западные элиты сейчас вовсю готовят мозги своих обывателей к тому, чтобы не воспринимать граждан РФ как людей. А в отношении тех, кого не воспринимают как людей, можно применять любые методы борьбы. Вот к этому Запад планомерно готовит своих обывателей.

Повторюсь, для западных элит цель — в расчленении России. Мы видели уже этот сценарий. Вспомним распад СССР, затем на границах с Россией, на периферии исторической России создаются враждебные по отношению ко всему русскому, к русской культуре, режимы, где из кучки маргиналов сделали господствующую политическую силу.

Сегодня то же самое мы видим и в других частях постсоветского пространства. Все это делается руками Запада, это не секрет. Западные фонды, западные НКО накачивают, поддерживают всяческими способами элементы гражданского общества нацистской реваншистской направленности. В конечном счете это делается для того, чтобы повторить сценарий Украины с созданием «анти-России» и привести к власти жесткие русофобские силы.

Но Россия с этим мириться не будет. Повторюсь, мы видим, что наша власть предпринимает активные шаги для того, чтобы этого не случилось. Мириться с реваншизмом, с возрождением или появлением русофобского нацизма на территориях постсоветского пространства мы тоже не будем.

Мы будем обличать всех тех, кто этим занимается напрямую. Это, конечно, Соединенные Штаты Америки, они это всячески поддерживают. Представители коллективного Запада, конечно, живут в этой парадигме, что они особенные, избранные, но это не так. И Россия укажет им их настоящее историческое место.